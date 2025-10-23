En vidéo : la 3e édition des Moroccan Social Innovation Awards

La Fondation Abdelkader Bensalah a célébré la 3e édition des Moroccan Social Innovation Awards (MSIA), une initiative qui met en lumière les projets marocains les plus innovants dans le domaine social. Cette édition a récompensé huit initiatives porteuses d’impact positif à travers le Royaume.

Le Grand Prix a été attribué à l’Association Amal pour son projet emblématique « Café des Signes », premier café au Maroc créé par et pour les personnes sourdes. Ce lieu unique allie inclusion, formation et emploi, offrant un modèle d’intégration durable et solidaire.

Lancée en 2023 par la Fondation Abdelkader Bensalah, l’initiative MSIA s’est imposée, en trois éditions, comme un dispositif de promotion de l’innovation sociale, de valorisation de l’excellence citoyenne et de diffusion des meilleures pratiques à l’échelle nationale et régionale.

Les projets ont été évalués à travers un processus rigoureux en cinq étapes : analyse technique, évaluation par six commissions régionales réunissant 25 experts, puis délibération finale par un jury présidé par M. Hamid Bouchikhi et composé de huit personnalités issues des milieux académique, entrepreneurial et associatif.

« Nous sommes particulièrement satisfaits de cette édition, qui a mobilisé près d’une centaine de candidatures issues des douze régions du Royaume », a déclaré Tarik Maâroufi, Directeur Général de la Fondation Abdelkader Bensalah. « Ces projets reflètent la vitalité et la créativité de l’écosystème marocain de l’innovation sociale. Nous félicitons tous les lauréats, en particulier l’Association Amal pour son engagement exemplaire, et AJAD pour son initiative inspirante. »

Palmarès des MSIA 2025

Grand Prix – Fondation Abdelkader Bensalah

Projet : Café des Signes – Association Amal (Marrakech)

Premier espace au Maroc conçu autour de la communauté sourde, le Café des Signes offre un accompagnement complet vers l’insertion professionnelle des jeunes sourds à travers un modèle économique durable et inclusif.

Coup de Cœur du Jury

Projet : FIIT – Association des Jeunes d’Avenir pour le Développement (AJAD, Khouribga)

Le Forum International des Innovations Technologiques (FIIT) est un événement scientifique et technologique dédié à la jeunesse marocaine. Il vise à stimuler la créativité et à renforcer la culture de l’innovation face aux mutations technologiques mondiales.

Lauréats par catégorie

Catégorie Digital – Soutenue par la Fondation Crédit du Maroc

Projet : Colibghiti – Sustainable Food Solutions (Casablanca)

Une plateforme digitale et logistique de lutte contre le gaspillage alimentaire, utilisant l’intelligence artificielle pour connecter entreprises disposant de surplus et associations locales de redistribution.

Catégorie Santé – Soutenue par Cooper Pharma

Projet : Femmes de la Terre – Coopérative SANAD Agricole (Oulad Mbarek)

Cette initiative favorise l’autonomisation des femmes rurales à travers la valorisation de produits du terroir 100 % naturels et sans gluten, conciliant tradition et exigences modernes de santé et de nutrition.

Catégorie Culture – Soutenue par la Fondation TGCC

Projet : Zamane Festival – Association Joudour Sahara (M’hamid El Ghizlane)

Festival annuel dédié à la musique et au patrimoine culturel du Sahara, alliant transmission des traditions locales, échanges interculturels et sensibilisation aux enjeux climatiques.

Catégorie Inclusion – Soutenue par LafargeHolcim Maroc

Projet : AYNI – Edronic Technologie (Casablanca et Fès)

Des lunettes intelligentes basées sur l’IA et l’Internet des objets (IoT) pour renforcer l’autonomie des personnes malvoyantes, une innovation technologique développée au Maroc.

Catégorie Éducation – Soutenue par Cosumar

Projet : Centre d’Accueil Familial d’Excellence – Association Semnid pour le Développement Social (Azilal)

Ce centre lutte contre l’abandon scolaire des filles en milieu rural. Depuis 2018, il a accueilli plus de 200 élèves et favorise leur réussite scolaire et personnelle.

Catégorie Environnement – Soutenue par Mass Céréales al Maghreb

Projet : L’Eau = La Vie – Association IDENDI de Développement et de Coopération (Taroudant)

Un projet d’approvisionnement en eau potable reposant sur une gouvernance participative qui conjugue savoirs ancestraux (« Jmaâ » et « Inflaas ») et gestion associative moderne pour une utilisation durable des ressources hydriques.

Le Jury des MSIA 2025