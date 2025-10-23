La Fondation Jardin Majorelle accueille Salima Naji pour « Amazighes »

Le jeudi 23 octobre 2025, une rencontre exceptionnelle se tiendra à Marrakech, autour de l’ouvrage Amazighes. Cycles, motifs, parures, publié à l’occasion de l’exposition éponyme présentée au MUCEM — Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille — en partenariat avec la Fondation Jardin Majorelle. Cette soirée, animée par Mme Salima Naji, architecte, anthropologue et commissaire de l’exposition, offrira au public une plongée fascinante dans l’univers symbolique et poétique des cultures amazighes.

UNE ŒUVRE QUI CÉLÈBRE LA RICHESSE DU MATRIMOINE AMAZIGH

Véritable voyage au cœur des savoir-faire et des transmissions millénaires, l’ouvrage Amazighes. Cycles, motifs, parures explore la puissance esthétique et symbolique de la création féminine amazighe. Chaque motif, chaque parure, chaque teinte y dévoile un langage ancestral, porteur d’identité, de mémoire et d’émotion. L’ouvrage rend hommage à ces femmes créatrices qui, à travers l’art, perpétuent les cycles de la vie et de la transmission.

UNE EXPOSITION D’ENVERGURE INTERNATIONALE

Présentée du 30 avril au 2 novembre 2025 au MUCEM à Marseille, l’exposition Amazighes. Cycles, motifs, parures réunit plus de 150 œuvres et objets issus notamment des collections du musée Pierre Bergé des arts berbères de la Fondation Jardin Majorelle. Elle tisse un dialogue fécond entre les rives de la Méditerranée, mêlant patrimoine ancestral, création contemporaine et regard muséal renouvelé.

UN PARTENARIAT CULTUREL ENTRE MARSEILLE ET MARRAKECH

Cette collaboration entre le MUCEM et la Fondation Jardin Majorelle illustre un engagement commun : faire rayonner la culture amazighe dans toute sa diversité et sa modernité. Ensemble, ces deux institutions affirment la portée universelle d’un héritage profondément méditerranéen, vivant et inspirant.

UNE RENCONTRE SOUS LE SIGNE DE LA TRANSMISSION

La conférence au Musée Yves Saint Laurent Marrakech invitera le public à un dialogue privilégié avec Mme Salima Naji autour des thèmes de la symbolique, des savoir-faire et du rôle des femmes dans la culture amazighe. La soirée se clôturera par une séance de signature de l’ouvrage, moment de partage entre l’auteure et les passionnés de culture, d’art et d’anthropologie.

Rejoignez-nous pour un voyage au cœur des cultures amazighes dans un lieu d’exception où se croisent l’art, la mémoire et la transmission !