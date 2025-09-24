Imad Ghammad nommé DG du Groupe COSUMAR

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 23 septembre 2025, sous la présidence de Hicham Belmrah.

A l’issue de ce Conseil d’Administration et ayant atteint l’âge de retraite, Hassan Mounir a émis la volonté de mettre fin à ses fonctions de Directeur Général de COSUMAR pour des raisons de santé.

Le Conseil d’Administration a rendu hommage à Hassan Mounir et l’a remercié vivement pour le travail accompli ainsi que pour son engagement pendant quatre décennies au profit de COSUMAR et de la filière sucrière marocaine dans son ensemble.

Compte tenu de son expérience, le Conseil d’Administration a exprimé le souhait que Hassan Mounir continue de conseiller le Groupe COSUMAR.

Le Conseil d’Administration a ensuite décidé de nommer Imad Ghammad en tant que Directeur Général de COSUMAR à compter de ce jour.

Imad Ghammad a rejoint le Groupe COSUMAR en 2006 où il a occupé plusieurs fonctions stratégiques. En 2010, il a été nommé membre du Comité de Direction puis Directeur Général Délégué en décembre 2023.

Imad Ghammad a joué un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre de divers projets de transformation majeurs du Groupe Cosumar.

Le Conseil d’Administration a formulé ses vœux de succès au nouveau Directeur Général et l’a assuré de son soutien.