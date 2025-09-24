Economie

Imad Ghammad nommé DG du Groupe COSUMAR

Rédaction N24 septembre 2025 - 13:53

Le Conseil d’Administration de COSUMAR s’est réuni le 23 septembre 2025, sous la présidence de Hicham Belmrah.

A l’issue de ce Conseil d’Administration et ayant atteint l’âge de retraite, Hassan Mounir a émis la volonté de mettre fin à ses fonctions de Directeur Général de COSUMAR pour des raisons de santé.

Le Conseil d’Administration a rendu hommage à Hassan Mounir et l’a remercié vivement pour le travail accompli ainsi que pour son engagement pendant quatre décennies au profit de COSUMAR et de la filière sucrière marocaine dans son ensemble.

Compte tenu de son expérience, le Conseil d’Administration a exprimé le souhait que Hassan Mounir continue de conseiller le Groupe COSUMAR.

Le Conseil d’Administration a ensuite décidé de nommer Imad Ghammad en tant que Directeur Général de COSUMAR à compter de ce jour.

Imad Ghammad a rejoint le Groupe COSUMAR en 2006 où il a occupé plusieurs fonctions stratégiques. En 2010, il a été nommé membre du Comité de Direction puis Directeur Général Délégué en décembre 2023.

Imad Ghammad a joué un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre de divers projets de transformation majeurs du Groupe Cosumar.

Le Conseil d’Administration a formulé ses vœux de succès au nouveau Directeur Général et l’a assuré de son soutien.

 

 

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N24 septembre 2025 - 13:53


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page