Le prix du poulet refuse de baisser

A la Une

Les prix du poulet continuent de grimper à Casablanca. Ce lundi, le prix au marché de gros a atteint 15 dirhams le kilo.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que les prix dans les marchés de détail oscillent désormais entre 16 et 18 dirhams le kilo, ce qui a provoqué la colère aussi bien des consommateurs que des professionnels.

Selon la même source, cette flambée des prix concerne plusieurs villes marocaines et s’explique par divers facteurs.

Le professionnel a également souligné que cette hausse met en difficulté de nombreuses familles marocaines. Lorsque les prix de la viande rouge augmentent, les ménages se tournent généralement vers la volaille comme alternative plus abordable. Mais avec ces nouveaux tarifs, beaucoup n’arrivent plus s’en procurer.

K.Z.