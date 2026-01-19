Le mois de Chaâbane commencera le 21 janvier

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois de Chaâbane de l’an 1447 de l’Hégire débutera mercredi 21 janvier 2026, a annoncé lundi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois de Chaâbane ce lundi 29 Rajab 1447 de l’Hégire, correspondant au 19 janvier 2026, après le coucher du soleil, ajoutant que « tous les délégués du ministère dans le Royaume et les unités des Forces Armées Royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire ».

De ce fait, poursuit la même source, le mois de Rajab aura compté 30 jours et le 1er Chaâbane correspondra au mercredi 21 janvier 2026.

Puisse le Tout-Puissant, en ce mois béni, combler de ses bienfaits Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Protecteur du culte et de la religion, ainsi que Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale, et accorder progrès et prospérité au peuple marocain et à toute la Oumma islamique, conclut le communiqué.