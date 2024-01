Buildings & Logistic Services lance les travaux de sa nouvelle plateforme à Tit Mellil

Buildings & Logistic Services, filiale de H&S Invest Holding et de Stoa, lance les travaux d’une nouvelle plateforme logistique de 69 000 positions palettes à Tit Mellil et annonce l’acquisition de Marbar Logistics et Advisor Logistics pour devenir le premier acteur national logistique end to end au Maroc.

Buildings & Logistic Services a annoncé le démarrage du chantier de sa nouvelle plateforme à Tit Mellil sur un terrain de 51 500 m² et 39 000 m² construits. Cette unité sera dotée de 55 quais et aura une capacité de stockage de 69 000 palettes.

Anass Moutaoukil, DG Opérations de BLS, a déclaré : « cette nouvelle plateforme comprend des infrastructures de pointe répondant aux standards internationaux de qualité, hygiène et sécurité tout en respectant les fondamentaux du développement durable. Elle sera également dotée des dernières technologies et systèmes d’information WMS et TMS ce qui nous permettra de créer de la valeur pour nos clients à travers des solutions intégrées et clés en main ».

Reda Quermane, DG Asset Management, a pour sa part déclaré : « la plateforme de Tit Mellil sera bientôt connectée aux réseaux autoroutiers et sera la plus grande d’un seul tenant du Royaume. Elle permettra à Buildings & Logistic Services de gérer 250 000 positions palettes. Ce projet a été confié en built & suit à l’entreprise Gidna qui va le livrer en décembre 2024 ».

Le groupe a également annoncé l’acquisition de 100% des parts des sociétés Marbar Logistics, acteur majeur du secteur du transit et du fret forwarding au Maroc, et Advisor Logistics, pionnier du transport international de marchandises à l’import et à l’export.

Avec cette nouvelle plateforme et ces deux acquisitions, BLS continue de consolider son positionnement en tant que Full Logistics Service Provider au Maroc et de garantir à ses clients une prestation sur mesure et end-to-end couvrant toute la chaine de valeur logistique du freight forwarding, transit, transport et logistique 3PL (Gestion des flux, Gestion de stock), de l’entreposage (Stockage pharmaceutique, Stockage à température contrôlée, Stockage à température ambiante, Stockage High-Value) et le Product customization (Stickering, Bundling, Mixing, Re-packing ) .

À noter que le projet de construction de cette plateforme a été financée par un consortium BERD et BMCI. Buildings & Logistic Services a été accompagnée dans les deux transactions par le cabinet Hilmi Law Firm sur la partie juridique et le cabinet Boughaleb & Associés sur la partie due diligence financière et fiscale.

S.L.