IFC veut participer à 20% dans Building & Logistic Services (BLS)

IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale axé sur le secteur privé envisage d’investir jusqu’à 36 millions de Dollars Américains pour acquérir une participation de 20% dans Building & Logistic Services (BLS) filiale de H&S Invest Holding.

A noter que BLS, leader Marocain de la logistique intégrée , offre à ces clients des solutions sur mesure et end to end couvrant toute la chaîne de valeur logistique: entreposage, transport, freight international, transit et autres services à valeurs ajoutée.

Les fonds investis seront utilisés pour renforcer les capacités financières de BLS afin de soutenir un plan d’expansion visant à augmenter les capacités de stockage de 150 000 à 250 000 positions palettes en développant des plateformes logistiques modernes et aux normes internationales HSE et ESG et ce dans plusieurs villes marocaines.

Actuellement, 79,7% du capital de BLS est détenu par H&S Invest Holding, présidée par Moncef Belkhayat et 20.3% par le fonds d’investissement en infrastructures dédié aux pays émergents, STOA ».





Avec une présence dans 12 villes du Royaume, Buildings & Logistic Services gère fièrement 250.000 m2 d’actifs et dispose d’une capacité de stockage de 150.000 palettes à Casablanca, Mohamedia, Rabat/Sale, Agadir, Marrakech, Fès et Tétouan.

IFC, membre du Groupe de la Banque Mondiale, est la plus importante institution mondiale dédiée exclusivement aux investissements dans le secteur privé opérant dans plus de 100 pays à travers le monde.