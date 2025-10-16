Maroc
73 pays sans visa: le passeport marocain recule dans le top mondial

Rédaction N16 octobre 2025 - 15:23

Le passeport marocain a chuté à la 70ᵉ place mondiale dans l’indice Henley des passeports pour 2025, parmi 199 pays inclus dans ce classement publié en octobre.

Selon le classement de Henley & Partners, le passeport marocain permet de se rendre à 73 pays sans visa, que ce soit par exemption totale ou en obtenant un visa à l’arrivée.

Cette chute intervient trois mois seulement après un record historique, lorsque le passeport marocain avait atteint la 67ᵉ place mondiale, se classant ainsi comme le plus puissant d’Afrique du Nord.

À l’échelle mondiale, Singapour occupe la première place, offrant un accès à 193 destinations sans visa, suivie par la Corée du Sud avec 190 destinations, puis le Japon avec 189 destinations.

