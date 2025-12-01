Andalussyat 2025 : une édition pour rassembler autour du patrimoine andalou

La conférence de presse des 22ᵉ Rencontres Internationales Andalussyat s’est déroulée dans une ambiance conviviale et presque familiale. Organisateurs, artistes et journalistes s’y sont retrouvés pour découvrir les grandes lignes de ce rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs de musique andalouse au Maroc.

Un thème mêlant histoire et spiritualité

Cette année, l’événement s’articule autour du thème « Lumière prophétique ; marche patriotique », en référence à deux anniversaires majeurs : les 15 siècles de la naissance du Prophète Mohammed (ﷺ) et les 50 ans de la Marche Verte.

Le président de l’AAMAM, Azzedine Kettani, a souligné que cette coïncidence confère une couleur particulière à l’édition. Dans des propos simples et sincères, il a insisté sur la transmission et l’importance de préserver un patrimoine musical qui fait partie du quotidien de nombreuses familles marocaines.

Un programme précis et varié

Les organisateurs ont ensuite dévoilé les trois soirées prévues en décembre, chacune avec une identité propre :

Jeudi 11 décembre – Casablanca

La chanteuse Ahlam Al Ayoubi, le musicien Sergio Di Lolli et l’ensemble dirigé par le maestro Omar Metoui seront à l’honneur. Une soirée promettant un équilibre parfait entre voix, instruments et arrangements contemporains.

Vendredi 12 décembre – Rabat

Le Théâtre Mohammed V accueillera une soirée hommage avec, notamment, l’orchestre dirigé par Mohamed Larjoul et la participation du cheikh Ali Riahi, mettant en avant les grands noms de l’école andalouse.

Samedi 13 décembre – Mazagan

Le maestro Adnane Matrouk animera une soirée musicale rassemblant saxophones et sonorités andalouses, avec les ensembles JOPMA et CASASAWT. Cette édition plus expérimentale a déjà suscité la curiosité du public.

Une dimension culturelle affirmée

Comme chaque année, une conférence scientifique viendra compléter l’événement à Mazagan, avec la participation des maîtres Omar Metoui et Thami Harrak. L’objectif : réfléchir au rôle de la musique andalouse dans la culture marocaine contemporaine et aux moyens de la transmettre aux nouvelles générations.

Une rencontre sobre et attentive

Sans annonces spectaculaires ni discours excessifs, la conférence a surtout mis en avant la continuité d’un festival solidement implanté dans le paysage culturel marocain. Les artistes ont exprimé leur plaisir de participer, tandis que les journalistes ont relevé l’intérêt manifeste du public pour cette édition riche et variée.

Un festival fidèle à son identité

Cette conférence a permis d’entrevoir un événement fidèle à son esprit : valoriser le patrimoine andalou, offrir des rencontres artistiques de qualité et proposer au public des moments musicaux uniques.

Les Andalussyat 2025 se dérouleront les 11, 12 et 13 décembre.