Les prix des œufs poursuivent leur envolée

Les prix des œufs continuent de grimper dans la plupart des marchés du Maroc, oscillant entre 0,22 et 0,28 dirham l’unité. Une flambée qui suscite de nombreuses interrogations.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur explique que cette augmentation serait essentiellement liée à la loi de l’offre et de la demande, soulignant que les rumeurs évoquant une baisse de la production ne sont pas confirmées.

Il a également écarté l’impact de la chaleur comme facteur déterminant, rappelant que les fermes marocaines sont désormais bien équipées en technologies modernes, ce qui permet d’éviter le stress thermique.

K.Z.