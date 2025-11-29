Casablanca : les prix du poulet chutent

Maroc
Articles similaires
Black Friday : près de 12 milliards de dollars de dépenses prévus,
29 novembre 2025 - 19:00
El Jadida : Ilyas El Malki risque très gros
29 novembre 2025 - 16:30
Lalla Meryem préside une cérémonie à Rabat
29 novembre 2025 - 12:45
Alerte météo au Maroc: chutes de neige et fortes pluies à partir de ce dimanche
29 novembre 2025 - 12:17
FIFM 2025 : les stars marocaines font sensation sur le tapis rouge (PHOTOS)
29 novembre 2025 - 11:01
FIFM: l’acteur égyptien Hussein Fahmi remercie le Roi Mohammed VI
29 novembre 2025 - 09:45