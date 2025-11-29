Casablanca : les prix du poulet chutent

Les prix du poulet ont connu, ce samedi matin, une baisse notable dans la ville de Casablanca et ses environs, atteignant 13 dirhams le kilo.

À ce sujet, un professionnel a indiqué que les prix de la volaille continuent d’enregistrer une diminution significative dans la plupart des marchés marocains, en raison de plusieurs facteurs.

Dans une déclaration à le Site Info, il a expliqué que cette baisse s’explique principalement par l’abondance de l’offre.

Il a ajouté que l’amélioration des conditions climatiques a également contribué à stabiliser le cycle de production, ce qui a permis d’augmenter les quantités mises sur le marché.