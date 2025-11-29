Black Friday : près de 12 milliards de dollars de dépenses prévus,

Par LeSiteinfo avec MAP

Les dépenses des Américains à l’occasion de la saison des soldes dite Black Friday devraient avoisiner les 12 milliards de dollars, principalement en achats en ligne, a indiqué l’agence de monitoring du e-commerce Adobe Analytics.

Les acheteurs américains dépenseront entre 11,7 et 11,9 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, a précisé samedi Adobe Analytics, qui examine les transactions de commerce électronique et couvre plus de mille milliards de visites sur les sites de vente au détail.

Jusqu’à présent, les Américains à la recherche de bonnes affaires ont dépensé plus de 8,6 milliards de dollars, préférant faire leurs achats depuis le confort de chez eux plutôt que d’aller dans les magasins et d’affronter le froid glacial qui souffle ces jours-ci sur la côte Est des États-Unis, a relevé l’agence.

Selon Adobe, ces dépenses ont été stimulées par des soldes plus intéressantes que prévu. Le commerce en ligne, note l’agence, a dilué l’importance du Black Friday, les promotions liées à cet événement s’étalant désormais sur plusieurs semaines.

Adobe Analytics prévoit que le Cyber Monday, premier lundi suivant le Black Friday, devrait générer 14,2 milliards de dollars de ventes en ligne, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l’année dernière.

En 2024, les dépenses des Américains durant le Black Friday s’étaient établies à 10,8 milliards de dollars, en hausse de 10,2 % par rapport aux 9,8 milliards dépensés une année auparavant.