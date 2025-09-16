Éducation nationale : des diplômés supérieurs manifestent devant le ministère (VIDEO)

Des dizaines de titulaires de diplômes supérieurs ont organisé, ce lundi, un sit-in de protestation devant le siège du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Les participants à ce rassemblement ont scandé des slogans critiquant la manière dont le ministère gère leur dossier revendicatif, ainsi que le retard pris dans la satisfaction de leurs demandes.

Les protestataires ont insisté sur la nécessité pour le ministère de tutelle d’ouvrir un dialogue afin d’exposer leurs revendications et d’y répondre de manière urgente.

Les titulaires de diplômes supérieurs réclament en particulier leur intégration dans la fonction publique.