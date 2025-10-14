La BMCI et l’École Centrale Casablanca s’allient pour l’innovation et la recherche technologique

La BMCI et l’École Centrale Casablanca ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique visant à promouvoir l’innovation technologique, la recherche et la formation à l’excellence des étudiant(e)s de l’École.

À travers cette initiative, les deux institutions souhaitent structurer et développer des actions communes pour accompagner les étudiant(e)s dans leur parcours de formation et d’insertion professionnelle. Cela passe par la mise en place de programmes conjoints, de projets de recherche appliquée et d’initiatives pédagogiques innovantes.

Cette démarche se matérialise par la création du BMCI Lab, un espace de recherche et d’innovation au sein de l’École Centrale, véritable centre d’excellence BMCI.

Un partenariat axé sur la recherche et l’innovation technologique

Le BMCI Lab, implanté au cœur du campus de l’École Centrale Casablanca, sera un espace entièrement dédié à l’innovation. Il permettra aux étudiant(e)s centralien(ne)s de développer des projets appliqués autour de l’intelligence artificielle, de la data science, de la robotisation et de l’efficacité opérationnelle.

La BMCI mettra à disposition équipements, outils et expertise afin d’encourager l’émergence de solutions innovantes. Les projets étudiants bénéficieront d’un accompagnement renforcé et d’un encadrement assuré par des experts de la banque.

Des thématiques inédites seront proposées à chaque promotion, favorisant ainsi la mise en pratique des connaissances et l’immersion dans des problématiques réelles.

Véritable espace d’échanges, le BMCI Lab représente également pour la BMCI une opportunité d’affirmer son positionnement de banque innovante, dans un monde en constante évolution.

Une collaboration autour des stages et du recrutement

La convention encadre également la coopération entre la BMCI et l’École Centrale Casablanca en matière de stages et de recrutement.

Chaque année, une quinzaine de places seront ouvertes selon un calendrier précis et avec une gratification adaptée à chaque niveau d’étude. Les diplômés bénéficieront d’un accès privilégié aux opportunités de carrière offertes par la BMCI grâce au partage de la CVthèque, à la diffusion d’offres d’emploi, à l’organisation de journées de recrutement et à la participation au forum annuel de l’École.

La BMCI prévoit également la création de bourses d’excellence destinées à soutenir les étudiant(e)s marocains méritants, sélectionnés sur la base de critères académiques et sociaux.

Des synergies pédagogiques et professionnelles

Dans le cadre de cette collaboration, des représentants de la BMCI interviendront régulièrement à l’École Centrale Casablanca à travers des conférences, modules pédagogiques et événements conjoints tels que des hackathons, pitch days ou ateliers thématiques.

En retour, l’École Centrale Casablanca développera des programmes de formation continue sur mesure à destination des collaborateurs de la BMCI, couvrant des domaines tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la data science et le management de l’innovation.

Un engagement commun pour l’excellence

En s’associant à une grande école d’ingénieurs de référence, la BMCI réaffirme sa volonté d’être un partenaire et employeur de choix auprès des étudiant(e)s et lauréat(e)s, tout en contribuant au développement de filières d’excellence au Maroc.

Cette alliance s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par la banque en faveur de l’éducation, considérée comme le socle du progrès et un vecteur essentiel de mobilité sociale.

Pour l’École Centrale Casablanca, cette collaboration stratégique illustre son ambition de rapprocher les étudiant(e)s du monde de l’entreprise et de les préparer aux réalités d’un marché en mutation permanente.

Ce partenariat traduit la volonté commune des deux institutions de promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de compétences de haut niveau au service de la jeunesse marocaine et de l’écosystème économique national, contribuant ainsi à bâtir une société plus équitable, plus innovante et plus résiliente.