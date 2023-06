Jeep Renegade e-Hybrid : le SUV urbain éco-chic débarque au Maroc (VIDEO)

A l’occasion de son “reveal”, l’année dernière, le Jeep Renegade e-Hybrid avait marqué le début d’une étape décisive dans l’électrification du groupe Stellantis. Le SUV urbain de la marque de Toledo a eu en effet le privilège d’inaugurer la nouvelle motorisation “mild-hybrid” 48V de la transnationale franco-italo-américaine.

Le Renegade e-Hybrid débarque aujourd’hui sur le marché marocain pour y offrir une alternative écologique à l’unique motorisation qui y était commercialisée jusqu’à présent, le 1.6 l turbodiesel Multijet.

Cette version e-Hybrid fait appel à un quatre cylindres 1.5 turbo essence à cycle Miller (l’équivalent du cycle Atkinson pour les moteurs suralimentés), type de moteurs offrant un rendement thermodynamique plus élevé qu’un bloc classique (dit à cycle d’Otto, ou de Beau de Rochas), une meilleure efficacité énergétique. Sous le capot du Renegade e-Hybrid, il est associé à un moteur électrique triphasé synchrone de 15 kW (un peu plus de 20 chevaux) solidaire de la transmission robotisée à double embrayage à 7 rapports et alimenté par une batterie de 0,8 kWh. L’ensemble développe 130 ch et un couple maxi de 240 Nm.

Crédité de performances plutôt bonnes (Vmax de 191 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes), meilleures que celles de la variante Diesel (178 km/h et 10,2 s), qui dispose pourtant de la même puissance et de 80 Nm en rab, le Renegade e-Hybrid consomme 6,1 l/100 km en moyenne. L’honneur est sauf pour le Renegade Diesel, qui se contente pour sa part d’une conso mixte de 5.0 l/100 km.

Une belle offre de lancement

A basse vitesse ou lors des manœuvres de stationnement, la déclinaison à hybridation légère du Renegade active le mode tout-électrique. C’est ce qui le distingue le plus de son frangin “100 % thermique” au volant. Pour le reste, l’expérience de conduite est globalement similaire et on retrouve ce qui fait de Jeep et de son Renegade une marque et un crossover urbain pas comme les autres, à commencer par un esprit aventurier indicible, cultivé depuis huit décennies et symbolisé par l’incontournable calandre à 7 fentes verticales.

Le look extérieur et la présentation intérieure du nouveau venu ne dérouteront pas le moins du monde les habitués. On évolue en terrain connu. Idem en ce qui concerne la dotation en équipements ; c’est peu ou prou celle de la version la plus huppée du Renegade Diesel : ouverture et démarrage sans clés, écran tactile central de 7 pouces offrant une connectivité Bluetooth et une duplication Apple CarPlay et Android Auto, régulateur de vitesse actif, aide au démarrage en côte, assistance au freinage d’urgence, systèmes de détection d’angle morts et de présence arrière, etc. Le Jeep Renegade e-Hybrid s’affiche à partir de 313.000 DH pour l’offre de lancement.