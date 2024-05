La nouvelle Jeep Avenger e-Hybrid arrive au Maroc (VIDEO)

La marque Jeep, réputée pour son engagement à repousser les limites de l’aventure et de l’innovation, est fière d’annoncer le lancement de la nouvelle Jeep Avenger e-Hybrid sur le marché marocain. Incarnation parfaite de l’ADN Jeep, l’Avenger allie robustesse, polyvalence et capacités tout-terrains inégalés, propulsant les sensations de conduite vers de nouveaux sommets.

En présentant la nouvelle Jeep Avenger e-Hybrid, Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, souligne : « l’Avenger est le choix optimal pour ceux qui recherchent une voiture compacte, résistante et branchée, offrant une technologie de pointe, un espace généreux et un confort remarquable, tout en garantissant une expérience de conduite pleine de plaisir. Elle se prête aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux escapades en vacances, aux virées shopping, au transport de matériel, aux sorties entre amis et aux moments de partage. Avec l’Avenger, vous pouvez réaliser toutes vos envies et explorer tous les horizons ».

En offrant une expérience de conduite exceptionnelle tout en garantissant des émissions de CO2 réduites, le nouveau Avenger e-Hybrid, propulsé par sa technologie moteur MHEV innovante, enrichit le parcours de la marque Jeep.

Mehdi Laghzaoui, Directeur de la marque Jeep au Maroc, ajoute : « l’Avenger joue un rôle clé sur le marché en tant que SUV durable conçu pour offrir une variété de choix. Il représente la quintessence de la liberté pure dans une forme compacte, offrant les performances légendaires de la marque Jeep dans diverses conditions, que ce soit sur route ou hors route ».

Une technologie hybride qui révolutionne la conduite

Le nouveau moteur de l’Avenger e-Hybrid est particulièrement avancé en matière de technologie, offrant à la fois confort et performance. Le nouvel Avenger e-Hybrid offre ainsi une expérience de conduite fluide, permettant d’adopter, dans certaines situations, un déplacement en mode électrique à basse vitesse grâce à la combinaison de la transmission automatique à double embrayage e-DCS6 à 6 rapports et de son moteur électrique intégré.

Ce mode est activé lors de la conduite en ville à une vitesse inférieure à 30 km/h, atteignant jusqu’à 1 km d’autonomie en mode entièrement électrique sur les routes urbaines et extra-urbaines si la conduite régulière est maintenue, ou lorsque le conducteur relâche la pédale d’accélérateur dans des conditions stabilisées ou en descente même sur autoroute, ce qui permet d’économiser du carburant.

La technologie est également impliquée lors de l’allumage du moteur, facilité par un moteur électrique avec le support de l’alterno-démarreur. Cela permet une transition transparente entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique tout en maintenant un fonctionnement silencieux.

La clé de ses performances réside dans la synergie entre le moteur 3 cylindres de 1.2 litre d’une puissance de 100 chevaux, la batterie lithium-ion de 48 volts et la boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports. Cette boîte de vitesses abrite un moteur électrique de 21 kW, un onduleur et l’unité de transmission centrale, travaillant ensemble pour optimiser la compacité et l’efficacité.

La puissance électrique améliore le couple à bas régime et assure un démarrage silencieux et réactif pour le conducteur, avec des transitions fluides et rapides. L’énergie électrique pure est également utile pour la fonction e-creeping, permettant une série de courts mouvements vers l’avant sans action de l’accélérateur, ce qui est bénéfique dans des situations telles que les embouteillages (e-queueing). Le véhicule peut également être garé en mode 100% électrique (e-parking). De plus, cette technologie permet de récupérer de l’énergie pendant la décélération et d’offrir la liberté de la recharge automatique grâce au freinage régénératif, éliminant ainsi le besoin de recharge par branchement.

Dans des circonstances de conduite typiques, le moteur est conçu pour un rendement énergétique optimal, permettant de réduire jusqu’à 15 % les émissions de CO 2 par rapport à un moteur à combustion avec une transmission automatique. Ceci est également obtenu grâce au cycle de Miller, ce qui se traduit par des émissions de CO 2 estimées allant de 111 à 114 grammes par kilomètre, ce qui le positionne favorablement dans sa catégorie.

Couplée à une transmission de couple quasi instantanée du moteur électrique, cette configuration permet d’optimiser les performances du moteur à combustion, notamment lors des redémarrages, en atténuant l’effet « turbolag » et en assurant une réponse rapide lorsque la pédale d’accélérateur est enfoncée. De même, en mode purement électrique au démarrage, le moteur à combustion n’est enclenché que lorsqu’une puissance supplémentaire est nécessaire.

La consommation de carburant est également remarquable avec seulement 5,1 l/100 km. Le groupe motopropulseur est équipé d’un moteur 1.2 e-DCT P2 48V à 6 vitesses, générant 74 kW (100 ch) de puissance maximale et 205 Nm de couple, ainsi qu’un moteur électrique de 21 kW délivrant 55 Nm de couple, le tout complété par un réservoir de carburant de 44 litres.

Des équipements de pointe qui redéfinissent l’expérience de conduite

De nouveaux équipements sont disponibles avec le nouvel Avenger e-Hybrid, notamment le toit ouvrant électrique en verre sur la version SUMMIT. D’autres améliorations en matière de confort sont offertes avec l’introduction de la sellerie cuir et du siège conducteur à réglages électriques avec fonction massage (en option sur SUMMIT).

L’Avenger e-Hybrid est également doté d’un badge spécifique apposé sur la partie gauche du hayon. À l’intérieur, le conducteur a un combiné d’instrumentation numérique e-Hybrid de 10,25 pouces. Les informations affichées se réfèrent au fonctionnement comme le mode de conduite, la recharge de la batterie et les relevés du capteur de puissance. Nouveauté, l’Avenger e-Hybrid est doté de palettes au volant qui permettent de prendre le contrôle de la boîte de vitesses DCT à 6 rapports en mode séquentiel.

Polyvalence et liberté de choix

L’engagement de Jeep® est de permettre aux clients de choisir le véhicule idéal qui correspond à leurs exigences et à leurs goûts reste inébranlable.

L’incarnation du dévouement à la liberté se reflète dans l’offre de véhicules vaste et diversifiée de Jeep®, maintenant plus étendue que jamais. La gamme e-Hybrid annonce une transformation remarquable au sein de la gamme Jeep® Avenger, dévoilant des caractéristiques distinctives adaptées à chaque version.

Pour Avenger e-Hybrid, deux versions seront proposées : Altitude et Summit.

La version Altitude se pare de jantes en alliage de 17 pouces et des skis de protection argentés. À l’intérieur, on retrouve des sièges haut de gamme en tissu/TEP, une planche de bord peinte en gris et un plancher de coffre modulable et réversible. Des caractéristiques supplémentaires telles que le combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces, la climatisation automatique et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go rehaussent encore l’équipement du véhicule. La sécurité et la technologie ne sont pas oubliées : le freinage autonome d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de franchissement de ligne avec correction et la détection de somnolence sont incluses pour assurer une conduite sûre et efficace.

Enfin, la version Summit dispose de jantes en alliage de 18 pouces, de projecteurs avant et arrière entièrement à LED, ainsi que des vitres arrière surteintées. À l’intérieur, il offre un éclairage d’ambiance multicolore à LED et un rétroviseur électrochrome sans contour. A cela s’ajoute l’ouverture et le démarrage sans clé, le chargeur sans fil, la surveillance des angles morts, la caméra de recul 180° avec vue drone, les radars de stationnement à 360°, la commande automatique des feux de route, les rétroviseurs rabattables électriquement, le hayon électrique mains libres et la conduite autonome de niveau 2.

Par ailleurs, la nouvelle Avenger e-Hybrid dispose également du système Selec-Terrain – de série sur toutes les versions – qui propose six programmes de conduite : Normal pour la conduite quotidienne, Eco pour économiser de l’énergie et Sport pour une conduite dynamique. Et pour les plus spécialisés : Snow pour les routes enneigées, Mud pour la boue et Sand sur le sable. Sans oublier l’aide à la descente (Hill Descent Control).

La nouvelle Jeep® Avenger e-Hybrid sera disponible dans tout le réseau Jeep Maroc à partir de 298.000 MAD (pack launch edition d’une valeur de 17.000 MAD offert sur les 40 premières commandes).