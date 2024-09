L’usine de Tychy atteint 100.000 Jeep Avenger e-Hybrid produits

Jeep® célèbre un moment clé de l’histoire de l’Avenger avec la production de la 100.000e unité dans son usine de Tychy. Ce modèle e-Hybrid incarne parfaitement l’engagement de la marque en faveur de l’innovation et du développement durable.

Élu Voiture européenne de l’année 2023, le Jeep Avenger a su conquérir le marché en redéfinissant les standards du segment B-SUV. Alliant technologie de pointe et design iconique, l’Avenger offre une expérience de conduite unique, plaçant la barre très haut au sein de son segment.

S’exprimant à propos de ce modèle d’exception, Tomasz Gębka, directeur de l’usine de Tychy, a déclaré : « notre collaboration avec Stellantis pour la production de l’Avenger est une réussite à tous les niveaux. Ce modèle aux multiples consécrations, qui a remporté plusieurs titres tels que celui de la Voiture européenne de l’année 2023, du Meilleur SUV familial et de l’Autobest Best Buy, représente un véritable gage de qualité. Nous sommes fiers de voir que plus de 100.000 clients ont déjà adopté ce véhicule ».

L’Avenger ne cesse d’élever les standards en plein cœur d’un marché B-SUV hautement concurrentiel. Avec l’arrivée du modèle e-Hybrid et le lancement prochain de la version 4xe, Jeep continue à offrir à ses clients un vaste choix de motorisations et de technologies, en s’appuyant sur sa philosophie « Freedom of Choice ».

Fort de tous ces succès, Jeep a introduit l’Avenger e-Hybrid, conçu pour offrir une transition fluide vers l’électromobilité. Doté d’un système hybride avancé de 48 volts, ce nouveau modèle offre une expérience de conduite proche de celle d’un véhicule entièrement hybride, en répondant aux attentes d’une clientèle de plus en plus tournée vers des solutions durables et innovantes.

Le groupe motopropulseur de l’Avenger associe un moteur à combustion de 100 chevaux à un moteur électrique de 21 kW, intégré dans une transmission automatique à double embrayage et six rapports. Ce système intègre également un démarreur à courroie de 48 volts, assurant une transition harmonieuse vers la conduite électrique tout en réduisant davantage les émissions de CO2.

L’Avenger est fabriqué à l’usine Stellantis de Tychy, reconnue pour son excellence en matière de production. Grâce à d’importants investissements, l’usine a su s’adapter aux nouvelles exigences de l’industrie automobile en modernisant ses lignes de production pour accueillir des véhicules à faibles et à zéro émission.

Ce développement s’inscrit dans la stratégie « Dare Forward 2030 » de Stellantis, dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2038.

L’usine de Tychy va au-delà de la simple fabrication de véhicules électriques et hybrides ; elle mène aussi des actions significatives pour réduire sa consommation énergétique et ses émissions de CO2, avec pour ambition de parvenir à une autonomie énergétique complète grâce à l’utilisation de chaleur verte, produite à partir de biomasse.