Lancement officiel de la Conférence nationale sur la psychologie du sport

La Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale annonce la tenue d’une conférence de presse qui se tiendra le lundi 20 octobre 2025 à 17h30, au Club Rahal de Football, à l’occasion du lancement de la Conférence Nationale sur la Psychologie du Sport qui aura lieu le 25 Octobre 2025 à La Casablancaise, un événement inédit dédié à la rencontre entre la performance sportive et la santé mentale.

En présence de spécialistes de la santé mentale, psychologues du sport, entraîneurs, athlètes et représentants institutionnels, cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale visant à reconnaître la place essentielle de la psychologie dans la performance et le bien-être des sportifs, tout en ouvrant un espace de réflexion et de collaboration entre les différents acteurs du domaine sportif et psychologique.