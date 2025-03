L’Interact Massignon : un engagement solidaire à travers le sport

L’Interact Club Massignon, en partenariat avec le Rotary Casablanca Golf Epicure organise la première

édition du tournoi de golf caritatif “Swing Solidaire”, qui se déroulera le 26 avril 2025 et aura lieu au Royal Golf El Jadida by Madaëf Golfs.

Ce dernier représente l’occasion idéale pour permettre aux volontaires de participer à une compétition pour faciliter l’accès à l’éducation dans les régions reculées du Royaume.

L’Interact Club Massignon représente la branche jeunesse du Rotary International, engagée activement dans des actions humanitaires et sociales. À travers ses nombreuses initiatives, le club œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.

Parmi ses projets majeurs figurent la reconstruction d’une école dans la région d’Al Haouz, entreprise après le séisme d’octobre 2023 afin d’offrir aux enfants un cadre scolaire sécurisé et propice à l’apprentissage. »

Cette école est un réel succès et nous a permis à nous, et à la population du village d’avoir espoir.”

De plus, le club a organisé une caravane médicale pluridisciplinaire, qui a permis de réaliser 2720

consultations médicales, 108 opérations de la cataracte et 1108 soins dentaires, apportant ainsi une aide médicale essentielle aux habitants. Ces actions ont toutes pour objectif commun d’améliorer durablement le quotidien de ces communautés et de leur redonner espoir.

Au-delà d’un simple tournoi de golf, Swing Solidaire est avant tout une action humanitaire. Chaque

participation, chaque engagement contribue directement à la construction d’une école pré-scolaire dans un douar isolé d’Al Haouz. L’objectif est clair : permettre aux 64 enfants d’accéder à une éducation de qualité sans risquer leur sécurité sur des routes dangereuses.

En rejoignant cette compétition, les golfeurs et partenaires deviennent des acteurs du changement, offrant aux jeunes générations un cadre scolaire sécurisé et propice à leur développement. Chaque swing, chaque don, chaque effort compte pour bâtir un avenir meilleur.

Ce projet ne pourrait voir le jour sans l’implication de partenaires qui choisissent d’agir concrètement.

Rejoindre “Swing Solidaire”, c’est prendre part à un engagement collectif et un acte citoyen, c’est prouver que le sport peut être un moteur de changement. C’est offrir à ces enfants non seulement une école, mais une chance d’avoir un avenir.