2024, une belle année pour le sport national

Par LeSiteinfo avec MAP

Que ce soit dans les disciplines collectives ou individuelles, le sport national a été marqué en 2024 par des réalisations significatives qui ont contribué à consolider sa place sur les scènes continentale et internationale.

Outre le football, qui ne cesse de briller dans les différentes compétitions et à tous les niveaux, d’autres disciplines ont réalisé de bonnes performances à l’instar de l’athlétisme, le karaté, la boxe, le cyclisme, le tennis, le golf ou encore les sports de combat.

L’athlétisme, qui a souvent hissé haut les couleurs nationales lors des grands événements internationaux, notamment les Jeux Olympiques, a maintenu sa position grâce aux résultats obtenus par les athlètes marocains, à l’image de Soufiane El Bakkali, champion olympique du 3000 m steeple aux JO de Paris, devenu, par la même occasion, le premier athlète à conserver son titre olympique sur cette distance, depuis 1936.

A l’échelle arabe, l’athlétisme national a brillé de mille feux. Lors du championnat arabe d’athlétisme U23 en Egypte, l’équipe nationale a terminé la compétition avec 32 médailles (16 en or, 11 en argent et 5 en bronze). Pour ce qui est du championnat arabe U18 en Arabie Saoudite, elle est arrivée en tête du tableau des médailles avec 31 médailles, dont 10 en or, 13 en argent et 8 en bronze.

À son tour, la boxe nationale s’est illustrée au niveau international après que le pugiliste marocain Otmane Chedgour a remporté la médaille de bronze des 48 kg lors du championnat du monde juniors à Budva, au Monténégro.

Sur le plan continental, l’équipe nationale de boxe a remporté le championnat d’Afrique à Kishassa à la RD Congo, en glanant 21 médailles (10 en or, 8 en argent et 3 en bronze). Le karaté a également signé une belle année marquée notamment par une moisson de 18 médailles (5 en or, 3 en argent et 10 en bronze) lors du championnat d’Afrique juniors, cadets et U21 (hommes et femmes) qui s’est tenu en Tunisie.

Outre l’organisation réussie de la Coupe Internationale Mohammed VI de karaté, le Royaume a été désigné pays hôte des Championnats du monde de karaté cadets, juniors et U21, prévus du 14 au 18 octobre 2026, au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, un choix qui confirme la confiance dont jouit le Maroc pour l’organisation des grands événements sportifs internationaux. D’autres disciplines ont signé de bonnes performances au cours de l’année qui s’achève, à l’instar du kickboxing, du muay-thaï et du savate, qui se sont illustrées au niveau international et continental. Ainsi, lors du championnat du monde de muay-thaï seniors en Grèce, l’équipe nationale a remporté trois médailles en or, 1 en argent et 1 en bronze.

Les champions marocains ont également remporté 9 médailles (1 en or, 4 en argent et 4 en bronze) lors des championnats du monde juniors de muay-thaï à Bangkok en Thaïlande.

La même discipline s’est illustrée aussi à l’échelle continental. L’équipe nationale s’est ainsi adjugée le titre du championnat d’Afrique, en glanant 9 médailles en or, 2 en argent et 4 en bronze.

En taekwondo, les équipes nationales ont signé de belles performances lors des championnats du monde des différentes catégories en individuel et par équipes.

Ainsi, l’équipe nationale féminine a décroché la deuxième place par équipes lors du Championnat du monde en Corée du Sud, tandis que l’équipe nationale mixte a remporté la médaille d’argent lors du même championnat. L’équipe nationale masculine s’est adjugée, quant à elle, la médaille de bronze. Sur la scène africaine, la sélection nationale a été sacrée championne d’Afrique en Côte d’Ivoire avec 11 médailles (7 en or, 1 en argent et 3 en bronze). Elle a également remporté le titre des 13è jeux africains à Accra par équipes mixtes, en plus de deux médailles d’argent et cinq de bronze décrochées lors de cette compétition.

Le judo national s’est également distingué en 2024, que ce soit au niveau des performances ou de l’organisation des compétitions. La dernière performance des champions marocains remonte à l’Open de Dakar en novembre, avec quatre médailles en or et une en bronze, se classant en deuxième position derrière le pays hôte, le Sénégal. Pour ce qui est de la petite balle jaune, le Maroc s’est notamment maintenu dans le 2è groupe de la région euro-africaine de la Coupe Davis. Par ailleurs, le tennis national s’est illustré dans les différents tournois et compétitions grâce à une nouvelle génération de joueurs, à l’instar notamment de Malak El Allami, qui a remporté le titre en double lors de l’US Open juniors, Aya El Aouni et Yasmine Kabbaj, entre autres.

Parmi les autres réalisations les plus marquantes, il y a lieu de citer aussi le sacre du Maroc au championnat d’Afrique toutes catégories confondues, et le titre de meilleur pays africain en tennis pour la cinquième fois consécutive, ainsi que le classement de trois joueurs parmi les 50 meilleurs du monde dans les catégories juniors, ce qui leur a permis de prendre part aux Grands Chelems.

S’agissant du cyclisme, il s’est démarqué sur le plan continental avec le sacre de Mohcine El Kouraji champion du 35è tour du Burkina Faso, offrant au Maroc son sixième titre lors de cette compétition internationale.

Par équipes, le Maroc, sacré en 2002, 2007, 2009, 2015 et 2017, a terminé la compétition en tête du classement général. Le coureur marocain, Adil El Arbaoui a, de son côté, remporté la médaille de bronze en contre la montre en individuel lors du championnat d’Afrique de courses sur route au Kenya.

A ces performances, s’ajoutent les sacres de Haytam Amraoui (C1) et Mohamed Bouchfar (C2) en individuel et en contre la montre au championnat d’Afrique de paracyclisme au Caire.

Le golf a également conforté la position du Royaume en tant que destination des meilleurs joueurs à l’échelle internationale en accueillant plusieurs compétitions locales et continentales. L’année qui s’achève a connu, de même, des performances remarquables des golfeurs marocains, professionnels et amateurs, aux niveaux européen, arabe et africain. Les efforts de la Fédération royale marocaine de golf et de l’Association Prix Hassan II de la discipline ont porté leurs fruits avec d’importantes réalisations des golfeurs marocains, tant au Maroc qu’à l’étranger.

Le handisport national s’est aussi illustré en 2024 avec une participation brillante aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Lors de ces Jeux, les champions marocains ont raflé 15 médailles, une performance inédite dans l’histoire de la participation nationale aux Jeux paralympiques, dont 3 en or, 6 en argent et 6 en bronze.

Ces résultats, dans les différentes disciplines, illustrent les efforts du Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, pour le développement du sport national et son rayonnement dans les différentes manifestations aux niveaux arabe, continental et international.

S.L.