Horizon Press : Ghalia Mag adopte un nouveau look

Le groupe Horizon Press annonce, ce vendredi, le lancement de la nouvelle identité visuelle de Ghalia Mag. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation et de renforcement de la présence digitale du groupe.

La nouvelle charte graphique, construite autour d’un dégradé jaune–rose, apporte un ton plus vibrant et en phase avec les tendances actuelles. Le logo revisité gagne en lisibilité et en impact, tout en préservant la singularité visuelle de la marque.

Avec ce rebranding, Horizon Press réaffirme sa volonté de s’adresser à une audience féminine toujours plus connectée, exigeante et engagée.

Ghalia Mag fait partie du bouquet de médias du groupe Horizon Press. Le support s’adresse majoritairement à un public féminin et propose un contenu couvrant des thématiques variées: mode, beauté, santé, lifestyle, ainsi que des sujets liés à la famille et à l’actualité culturelle et sociale.