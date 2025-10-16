Maroc
A la Une

Moral des Marocains, capacité à épargner… Ce que révèle le dernier rapport du HCP

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2025 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages au troisième trimestre de 2025 :

• L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 53,6 points.

• 77,9% contre 5% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois.

• 51,4% contre 7,1% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie durant les douze prochains mois.

• 70,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, contre 14,1% qui anticipent une baisse.

• 69,4% contre 11,7% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

• 59% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 38,7% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,3% affirment épargner une partie de leur revenu.

• 50,6% contre 3,8% des ménages déclarent une dégradation de leur situation financière au cours des 12 derniers mois.

• 14,3% contre 24,3% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois.

• 9,6% contre 90,4% des ménages déclarent qu’ils s’attendent à pouvoir épargner au cours des 12 prochains mois.

• 95,7% des ménages déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois, contre 0,2% qui ressentent une diminution.

• 81,8% contre 0,4% des ménages s’attendent à une augmentation des prix des produits alimentaires au cours des 12 prochains mois.

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2025 - 09:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page