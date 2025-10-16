Moral des Marocains, capacité à épargner… Ce que révèle le dernier rapport du HCP

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages au troisième trimestre de 2025 :

• L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 53,6 points.

• 77,9% contre 5% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois.

• 51,4% contre 7,1% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie durant les douze prochains mois.

• 70,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, contre 14,1% qui anticipent une baisse.

• 69,4% contre 11,7% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

• 59% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 38,7% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,3% affirment épargner une partie de leur revenu.

• 50,6% contre 3,8% des ménages déclarent une dégradation de leur situation financière au cours des 12 derniers mois.

• 14,3% contre 24,3% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois.

• 9,6% contre 90,4% des ménages déclarent qu’ils s’attendent à pouvoir épargner au cours des 12 prochains mois.

• 95,7% des ménages déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois, contre 0,2% qui ressentent une diminution.

• 81,8% contre 0,4% des ménages s’attendent à une augmentation des prix des produits alimentaires au cours des 12 prochains mois.

S.L