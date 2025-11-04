Top croissance – Top rentabilité : la vitalité du Maroc productif

Alors que la croissance nationale n’a pas dépassé 3,8% en 2024, les grandes entreprises marocaines affichent une vitalité remarquable. L’édition 2025 du classement Les 500 Global révèle une croissance moyenne de 7,7% et une rentabilité nette de 11%, confirmant la solidité du tissu productif face aux chocs successifs. Les champions du BTP, de la finance et de l’industrie s’imposent en tête du Top 100 Croissance et du Top 100 Rentabilité, dessinant le portrait d’une économie marocaine en pleine consolidation, à la fois dynamique, rentable et résiliente.

L’édition 2025 du classement Les 500 Global confirme la vigueur des grandes entreprises marocaines, qui affichent une croissance moyenne de 7,7%, soit le double de la progression du PIB national (+3,8%). Cette dynamique est largement portée par les champions du BTP, des biens d’équipement et des services médicaux, trois filières qui profitent de la relance des investissements publics et des grands chantiers nationaux.

Les locomotives de la croissance

Le Top 100 Croissance illustre cette reprise avec plusieurs performances spectaculaires. En tête du classement, Urbagec, acteur du BTP basé à Mohammedia, réalise une progression record de +140,6%, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dirhams (MMDH). L’entreprise, dirigée par Mahmoud Boukour, a profité d’une forte demande sur le marché des infrastructures et de projets d’envergure, notamment la nouvelle usine de Japan Tobacco International à Tétouan.

Derrière elle, Stokvis Nord Afrique signe une envolée de +123%, portée par le dynamisme de la distribution de matériel technique et industriel. Établissement Léopard Berenger affiche pour sa part une hausse de +111,3%, confirmant la bonne santé du secteur des biens d’équipements industriels.

Le secteur du BTP reste le grand moteur de l’année, avec 21 entreprises du classement totalisant des croissances à deux chiffres, soutenues par la relance des travaux publics, du logement et de la logistique. Autoroutes du Maroc (+50,5%) illustre la continuité des investissements dans les réseaux stratégiques, tandis que des groupes comme Dislog Group (+35,7%) confirment la vitalité du secteur de la distribution et de la logistique, soutenu par la diversification industrielle et l’expansion régionale.

Parmi les autres fortes progressions, Swissport Maroc (+35%, 560 MDH) profite du rebond du trafic aérien et de la reprise du tourisme, tandis que Crédit Agricole du Maroc affiche un PNB consolidé de 4,8 MMDH, en hausse de 28,5%, confirmant la résilience du système bancaire.

Cette dynamique dépasse les cas individuels. Sur 470 entreprises analysées à périmètre constant, 377 ont enregistré une croissance positive, contre 341 un an auparavant. Cette progression illustre la capacité d’adaptation du tissu productif face à un environnement encore marqué par la sécheresse et la volatilité mondiale.

La rentabilité en nette amélioration

Si la croissance traduit la vitalité, la rentabilité en démontre la solidité. Le Top 100 Rentabilité du classement 2025 consacre cette double performance. Sur 417 entreprises ayant communiqué leur résultat net, 393 sont bénéficiaires, soit 94% du panel, un record depuis 2019. Le taux moyen de rentabilité nette s’élève à 11%, un niveau supérieur à celui de l’année précédente.

Le Fonds d’équipement communal (FEC) domine cette édition avec un taux exceptionnel de 54,7% et un résultat net de 367,7 millions de dirhams (MDH). Ce pic s’explique par un effet exceptionnel lié à la contribution au Fonds spécial post-séisme 2023, qui a gonflé le résultat de l’institution publique.

En deuxième position, Agma, société de courtage et de conseil en assurance, affiche une rentabilité de 38,7% pour un résultat de 66,6 MDH, confirmant la solidité d’un modèle fondé sur la diversification et la maîtrise des coûts. Le podium est complété par Amaroc, acteur de l’agrofourniture, qui atteint 36,2% de rentabilité et 66,7 MDH de bénéfices.

Derrière ces trois champions, le secteur financier s’impose comme le plus stable et le plus performant. Wafabail, filiale d’Attijariwafa bank, enregistre un résultat net de 128 MDH, soit un taux de rentabilité de 29,4%. CFG Bank, de son côté, réalise 275 MDH de bénéfices, avec 29,2% de rentabilité. Les grandes banques confirment ainsi leur rôle d’amortisseur dans un contexte économique marqué par la hausse du coût du risque et la modération du crédit.

Une géographie de la performance diversifiée

La Société régionale multiservices Fès-Meknès s’illustre particulièrement avec 1,05 MMDH de résultat net et un taux de rentabilité de 35,3%. Cette performance, issue d’une gestion optimisée et d’un modèle centré sur l’efficacité territoriale, témoigne du potentiel des acteurs régionaux.

Dans la même lignée, Alliances Darna signe un retour remarqué avec 475 MDH de bénéfices et 24,8% de rentabilité, confirmant la reprise du secteur immobilier haut de gamme. À l’opposé, certains acteurs, comme la SNEP ou Résidences Dar Saada, voient leurs marges reculer sous l’effet de la concurrence et de la pression sur les prix de vente.

Deux classements et une même leçon : la résilience

Malgré les incertitudes mondiales, la combinaison d’une croissance moyenne de 7,7% et d’une rentabilité moyenne de 11% témoigne d’une économie marocaine en pleine consolidation. Les champions du BTP et de l’industrie continuent de tirer la croissance, tandis que les établissements financiers maintiennent la stabilité et la profitabilité du système productif.

Les Top 100 Croissance et Rentabilité dressent ainsi le portrait d’un Maroc résilient, compétitif et en transformation, où la performance économique s’appuie de plus en plus sur la diversification sectorielle, la maîtrise des coûts et l’innovation.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO