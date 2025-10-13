Gen Z: les manifestations reprennent samedi prochain

Le collectif Gen Z a annoncé la reprise des manifestations pour réclamer, entre autres, la réforme des systèmes de la Santé et de l’Education.

Dans un communiqué sur leurs pages officielles, le mouvement a indiqué : «Nous annonçons l’organisation de protestations pacifiques dans la plusieurs villes, le samedi 18 octobre prochain. Nous appelons tous les jeunes du Maroc ainsi que l’ensemble des citoyennes et citoyens à participer massivement afin de soutenir ce mouvement jusqu’à la réalisation de nos revendications légitimes».

Le collectif Gen Z annonce également que les formes de mobilisation seront renforcées, soulignant que la campagne de boycott des produits annoncée précédemment. Et d’ajouter que les objectifs et les mécanismes de cette campagne seront détaillés progressivement avec, en parallèle, «d’autres actions visant à faire entendre nos voix».

«Nos revendications restent les mêmes : le droit à une éducation de qualité et à un système de santé digne pour tous, la lutte contre la corruption et l’instauration d’une véritable reddition des comptes.

Et, comme priorité absolue, la libération immédiate de tous les détenus d’opinion», précise-t-on.

N.M.