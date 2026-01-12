Montée des eaux: la circulation est interrompue sur la route Ain Aouda-El Brachoua

Par LeSiteinfo avec MAP

La circulation est temporairement interrompue sur la route nationale n° 25 reliant Ain Aouda et El Brachoua au niveau de la section sur Oued Korifla, en raison de la montée des eaux ayant entraîné la submersion de la chaussée, a annoncé lundi le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La déviation de la circulation est assurée via la route provinciale n° 4301 entre Ain Aouda et Merchouch puis la route provinciale n° 4303 en direction de la commune d’El Brachoua, précise le ministère dans un communiqué.

La circulation routière normale sera rétablie immédiatement après la baisse du niveau des eaux, souligne le même département, appelant les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter la signalisation mise en place afin de garantir davantage leur sécurité.

Le ministère affirme qu’il demeure à la la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail « www.equipement.gov.ma », ou contacter le centre de permanence de la Direction Générale des Routes sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.

S.L.