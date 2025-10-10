Triple consécration internationale : Saïdia Mediterrania devient la première destination d’Afrique certifiée Green Destinations Award

Une nouvelle page s’ouvre pour le tourisme africain. Saïdia Mediterrania vient d’obtenir la prestigieuse certification Green Destinations Award, devenant ainsi la première destination du continent africain à recevoir cette distinction internationale en matière de tourisme durable.

Attribué par Green Destinations et accrédité par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ce label consacre les efforts constants déployés par la Société de Développement Saïdia (SDS) pour faire de la station balnéaire un modèle d’équilibre entre développement économique, préservation environnementale et bien-être local — en parfaite adéquation avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies.

Une triple reconnaissance internationale

Lors du Congrès international Green Destinations 2025, organisé à Montpellier, Saïdia Mediterrania s’est distinguée par une triple consécration.

La destination a reçu la certification Green Destination Award – Bronze, avec un score d’audit remarquable de 6,4/10, récompensant la rigueur et la transparence de sa gestion durable.

Elle s’est également vu décerner le Quality Coast Award, qui distingue les initiatives exemplaires de protection et de valorisation du littoral.

Enfin, Saïdia Mediterrania a intégré la liste mondiale Top 100 Stories 2025, regroupant les destinations les plus inspirantes pour leurs actions concrètes en faveur d’un tourisme responsable.

Un modèle de tourisme durable en Méditerranée

Ces distinctions viennent couronner une vision ambitieuse portée par la SDS, plaçant la durabilité au cœur du développement touristique de la station.

Saïdia Mediterrania s’attache à conjuguer excellence, hospitalité et conscience écologique à travers des projets concrets : gestion raisonnée de l’eau et de l’énergie, valorisation du patrimoine naturel et culturel, et implication active des communautés locales.

Une référence africaine et internationale

Grâce à cette reconnaissance mondiale, Saïdia Mediterrania s’impose comme une vitrine africaine du tourisme durable, incarnant une nouvelle manière de voyager : responsable, authentique et inspirante.

Cette consécration renforce la visibilité internationale de la destination et positionne le Maroc comme un acteur majeur de la transition écologique dans le tourisme mondial.

À propos de Saïdia Mediterrania

Située sur la côte méditerranéenne du Maroc, Saïdia Mediterrania séduit par ses 14 kilomètres de plage et son ensoleillement quasi permanent. Proche du fleuve Moulouya, classé site d’intérêt biologique et écologique (SIBE) pour la richesse de sa faune et de sa flore, la station est aisément accessible depuis les aéroports d’Oujda et de Nador.

Déployée sur une stratégie d’animation s’étalant sur 6 à 9 mois par an, articulée autour des piliers MICE, multisports et bien-être, Saïdia allie authenticité et modernité à travers ses infrastructures : hôtels, marina, golfs, aquaparc, restaurants, centre commercial et promenades en bord de mer.

Elle constitue également un point de départ privilégié pour explorer les paysages naturels de la région de l’Oriental.

À propos de Green Destinations

Green Destinations est une organisation mondiale à but non lucratif qui accompagne les destinations, entreprises et gouvernements dans leur transition vers un tourisme plus durable.

Accréditée par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sa certification repose sur une évaluation rigoureuse couvrant la gouvernance, la protection de la nature, la culture et le bien-être social.

L’organisation propose également des outils de suivi et d’amélioration continue, permettant aux destinations de progresser concrètement vers les Objectifs de Développement Durable (ODD).