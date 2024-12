Les championnats du monde de Snooker auront lieu au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc accueillera les Championnats du monde de snooker 2025, prévus du 18 janvier au 1er février prochains à Saïdia.

Cet événement d’envergure mondiale, organisé pour la première en Afrique, réunira les meilleurs joueurs de snooker au monde et mettra en lumière la richesse culturelle et touristique de la région de l’Oriental, indique mercredi un communiqué de Morocco Snooker.

Le programme de cet événement, qui connaîtra la participation de joueurs d’Europe, d’Asie, d’Australie, des Etats-Unis, du Brésil et d’Afrique, comprend le U21 World championship, le Women world ranking event et le World championship.

Les Championnats du monde de snooker, rendez-vous le plus attendu de tout joueur de snooker, offrira un spectacle époustouflant et des affrontements passionnants pour les titres suprêmes, et l’accès au circuit professionnel, précise le communiqué, ajoutant que des stars et des jeunes talents émergents se réuniront pour rivaliser dans un esprit de fair-play et de compétition.