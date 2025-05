Saïdia : de station estivale à destination quatre saisons

À l’extrémité nord-est du Maroc, Saïdia incarne aujourd’hui l’un des exemples les plus prometteurs du développement touristique dans la région de l’Oriental. Entre littoral méditerranéen et reliefs doux, entre traditions vivantes et modernité progressive, la ville offre un équilibre rare entre détente et exploration. Grâce à ses 14 kilomètres de plages de sable doré, à son climat agréable toute l’année et à des infrastructures modernes, Saïdia séduit une clientèle variée, bien au-delà des seuls vacanciers estivaux.

Une nouvelle dynamique touristique toute l’année

Longtemps perçue comme une destination balnéaire estivale, Saïdia se transforme aujourd’hui en un pôle touristique actif toute l’année. Wellness pour les seniors, vacances familiales, séjours sportifs ou rencontres professionnelles : l’offre s’élargit. Cette évolution est portée par une politique de diversification touristique structurée et des investissements significatifs.

La station balnéaire Saïdia Resorts incarne ce renouveau, avec 6,2 milliards de dirhams investis et une capacité d’accueil de 5 000 lits. Elle représente une pièce maîtresse du repositionnement régional. Parallèlement, la ville améliore ses quartiers résidentiels, enrichit ses services touristiques et modernise ses accès, bénéficiant de sa proximité stratégique avec l’aéroport d’Oujda-Angad et un réseau routier bien connecté.

Un pôle d’activités sportives internationales

Saïdia affirme également sa vocation de destination sportive d’envergure. En avril-mai 2025, elle a accueilli le Raid Med by Saïdia Resorts, une compétition internationale mêlant trail, VTT, canoë et course d’orientation, avec une forte dimension écologique et solidaire. D’autres événements sportifs majeurs renforcent cette image : la Coupe d’Afrique de Triathlon (septembre 2024), l’Open international de Triathlon, le tournoi international féminin de beach soccer (juillet 2024) et, fait marquant, la Coupe du monde de Triathlon prévue en juin 2025, qui a préféré Saïdia à Tanger.

Une destination bien-être pour les seniors

Avec son climat tempéré, ses hôtels confortables, ses promenades en bord de mer, sa médina animée et sa marina, Saïdia attire de plus en plus les seniors actifs en quête de calme et de sérénité. L’événement Wellness Retreat, organisé en mai 2025, a posé les bases d’une nouvelle offre axée sur le bien-être, avec yoga, soins, golf, navigation et découvertes culturelles au programme.

Le tourisme d’affaires en plein essor

Saïdia s’impose aussi dans le secteur du tourisme d’affaires. Des établissements comme le *Radisson Blu Resort – Saïdia Beach* disposent de 600 m² d’espaces événementiels, pouvant accueillir jusqu’à 550 participants dans un cadre haut de gamme en bord de mer. En avril 2025, la ville a accueilli un séminaire international sur le rugby africain, preuve que Saïdia est désormais capable de rivaliser avec les grandes destinations événementielles.

Un projet de complexe sportif polyvalent figure également dans le plan 2023-2026 du ministère du Tourisme, avec un budget de 300 millions de dirhams. Il permettra d’organiser des compétitions locales et internationales tout au long de l’année, tout en soutenant la formation sportive dans la région.

Un environnement naturel préservé et diversifié

L’attrait de Saïdia ne se limite pas à son littoral. Ses environs immédiats offrent une nature d’une richesse exceptionnelle. L’embouchure de la Moulouya, classée Site d’Intérêt Biologique et Écologique depuis 2005, abrite 270 espèces d’oiseaux sur plus de 4 500 hectares. La réserve naturelle, les roselières, les forêts de tamarix et les dunes constituent un paradis pour les ornithologues et amateurs d’excursions en canoë.

Les plages sauvages entre Saïdia et la lagune de Marchica, comme la plage Rouge ou celle de Sidi El Bachir, offrent des paysages spectaculaires, parfois accessibles uniquement par bateau ou sentiers discrets. Ces lieux préservés participent à l’image d’une destination naturelle encore secrète.

Des montagnes et des trésors culturels à proximité

À l’intérieur des terres, le massif des Beni Snassen propose des paysages variés, propices à la randonnée, au cyclisme et à l’exploration. Gorges de Zegzel, source d’Aïn Almou ou encore les sentiers autour de Tafoughalt permettent de s’immerger dans une nature authentique et accessible. La grotte du Chameau, longue de 1,9 km, et l’oasis de Figuig, avec ses 120 000 palmiers et ses ksours traditionnels, enrichissent encore cette palette géographique et culturelle unique.

Une vision tournée vers l’avenir

Saïdia s’impose désormais comme un moteur du développement touristique dans l’Oriental. Elle illustre une ambition nationale : bâtir un tourisme durable, pluriel et ouvert. À l’horizon 2030, dans un Maroc qui accueillera la Coupe du Monde de football, la région de l’Oriental, avec Saïdia comme vitrine, renforce l’image d’un territoire authentique, dynamique et prêt à relever les défis de demain.