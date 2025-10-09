Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce vendredi 10 octobre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 octobre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines intérieures Nord, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Pluies avec risque d’orage sur le Rif et la Méditerranée à partir de la deuxième partie de la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, le Sud de l’Oriental et les côtes Centre et Sud.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 08/12°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 24/28°C sur les provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines Nord et l’Oriental et en baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 octobre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page