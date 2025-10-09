Météo Maroc : temps assez chaud ce vendredi 10 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 octobre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines intérieures Nord, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Pluies avec risque d’orage sur le Rif et la Méditerranée à partir de la deuxième partie de la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, le Sud de l’Oriental et les côtes Centre et Sud.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 08/12°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 24/28°C sur les provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines Nord et l’Oriental et en baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.