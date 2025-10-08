Maroc

Agadir : le parquet dément la tentative de meurtre dénoncée par une conductrice

Rédaction M8 octobre 2025 - 22:44

Le parquet général près la Cour d’appel d’Agadir a réfuté les allégations d’une conductrice de voiture prétendant avoir été victime d’une tentative de meurtre de la part de deux individus circulant à bord d’une moto.

En relation avec la séquence vidéo relayée par des réseaux sociaux montrant une conductrice d’une voiture qui prétend avoir été victime d’une tentative de meurtre par deux individus à moto, que ces derniers ont été interpellés puis relâchés et qu’il existerait des parties qui cherchent à oblitérer cette affaire, le parquet a ouvert une enquête, indique le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Agadir dans un communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête, précise la même source, ont révélé l’existence d’une vidéo dont l’analyse a montré que la moto en question n’était conduite que par une seule personne et non pas deux.

L’enquête a également démontré que la plaignante roulait derrière la moto, que le conducteur de cette dernière aurait été percuté s’il ne roulait pas à l’extrême droite de la route et que la voiture de la conductrice a ensuite dévié de sa trajectoire avant de heurter des pierres, note le communiqué.

Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête, le parquet prendra les mesures légales appropriées et veillera à la bonne application de la loi.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction M8 octobre 2025 - 22:44


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page