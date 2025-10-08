Tanger : deux personnes arrêtées pour s’être fait passer pour des policiers

Les services de police de la préfecture de Tanger ont arrêté hier deux individus soupçonnés de vol sous fausse identité.

Les suspects s’étaient fait passer pour des policiers afin d’intercepter leur victime et de la dérober sous prétexte de procéder à une vérification fictive d’identité. Grâce aux enquêtes et investigations menées rapidement, les deux hommes ont été appréhendés peu de temps après les faits.

Lors de l’opération de perquisition, les forces de l’ordre ont saisi en leur possession un émetteur radio ainsi que deux plaques métalliques présentant des caractéristiques visuelles similaires à celles utilisées par les forces de l’ordre.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire conduite sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances, les motivations et les tenants de cette affaire.