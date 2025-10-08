2M consacre la 7ᵉ édition du Trophée Tilila à la femme rurale

Elles sont artisanes, agricultrices, entrepreneures, innovatrices… Actrices de l’ombre mais bâtisseuses de lumière. Pour sa 7ᵉ édition, le Trophée Tilila rend hommage à la femme rurale, pilier essentiel de la société marocaine, encore trop souvent absente des récits publicitaires.

Fidèle à son engagement pour une représentation juste et inclusive, 2M, à travers son Comité Parité et Diversité, consacre cette édition à une meilleure visibilité des femmes rurales dans la publicité.

« Derrière chaque femme rurale, il y a une histoire de courage, de transmission et de fierté. En la mettant au cœur de cette édition, nous voulons rappeler qu’elle ne doit pas rester invisible dans nos récits. La publicité peut être bien plus qu’un message : c’est un miroir qui, s’il est juste et inclusif, peut changer les regards et contribuer à l’égalité. »

— Salim Cheikh, Directeur général de 2M

Devenu une référence dans le paysage publicitaire marocain, le Trophée Tilila récompense chaque année les campagnes les plus engagées en faveur de la parité, de l’égalité et de l’inclusion.

À la suite d’un appel à candidatures ouvert aux annonceurs et agences, 13 campagnes télévisuelles et digitales ont été présélectionnées. Elles seront départagées par un jury aux profils variés :

Hind Bensari, réalisatrice

Fihr Kettani, entrepreneur culturel

Idir Ouguindi, militant associatif et consultant en développement inclusif

Samira Rafi, directrice créative

Mounia Lamkimel, actrice-comédienne

Abdellah Tourabi, journaliste et animateur télé

La cérémonie de remise du Trophée Tilila se tiendra le 16 octobre 2025 à Casablanca et distinguera les campagnes les plus audacieuses et inclusives. Une occasion unique de rappeler que donner une place à la femme rurale dans la publicité, c’est aussi lui redonner celle qu’elle occupe déjà dans la société : essentielle, inspirante et incontournable.« La femme rurale, c’est celle qui nourrit, qui crée, qui éduque, mais qu’on voit peu sur les écrans. Lui donner une vraie place dans la publicité, c’est reconnaître sa force et son rôle dans notre pays. C’est aussi offrir aux jeunes générations des modèles plus proches de la réalité, plus inspirants et plus justes. Une publicité inclusive, ce n’est pas seulement une belle image, c’est un acte de responsabilité envers la société. »

— Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M

La femme rurale en chiffres

6,7 millions de femmes et jeunes filles vivent en milieu rural, soit près de la moitié de la population rurale.

Plus de 4 millions d’entre elles sont en âge de travailler.

Leur inclusion économique pourrait générer 25,3 milliards de dirhams, soit 2,2 % du PIB (source : HCP, 2025).

Tililab, la relève créative

En marge du Trophée Tilila, le concours Tililab, qui en est à sa 5ᵉ édition, continue de sensibiliser les jeunes créateurs aux valeurs de parité, de diversité et d’inclusion.

Après un pré-bootcamp inédit de sélection, 7 finalistes ont participé à un bootcamp à Marrakech pour produire des spots inclusifs destinés à mobiliser des volontaires pour la Coupe du monde 2030.

Le Bootcamp Tililab a également ouvert ses portes aux enfants de Douar Shems’y, village écoresponsable créé pour accueillir des enfants touchés par le séisme d’Al Haouz, leur offrant ainsi un espace de créativité, d’expression et de partage.