Trophée Tilila 2024 : quand la publicité marocaine s’engage pour l’inclusion

La sixième édition du Trophée Tilila, organisée par la chaîne 2M, se tiendra le 10 octobre 2024 avec pour objectif de promouvoir une publicité plus inclusive et représentative de la diversité marocaine.

Cette année, l’événement intègre pour la première fois la thématique du handicap, en plus de son engagement initial contre les stéréotypes de genre. Une évolution qui marque la volonté de la chaîne d’élargir son champ d’action en faveur d’une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les campagnes publicitaires, indique-t-on auprès des organisateurs.

Le Trophée Tilila s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par 2M, notamment la publication de sa Charte sur le handicap en 2020. Salim Cheikh, Directeur Général de la chaîne, souligne l’importance de ce nouveau virage : « il est de notre devoir en tant que média de masse de nous engager pour que le handicap, qui concerne une famille sur quatre au Maroc, soit abordé et représenté dans la création de contenu publicitaire ». À travers ce concours, la chaîne espère sensibiliser les annonceurs et les agences sur le rôle que peut jouer la publicité dans la construction de représentations sociales plus justes.

Cette année, le jury, composé de personnalités influentes dans le domaine de la communication, du cinéma et de l’audiovisuel, aura la tâche de départager les dix campagnes sélectionnées. L’accent sera mis sur la qualité de la représentation de la diversité et de l’inclusion, avec une attention particulière portée aux initiatives mettant en avant les personnes en situation de handicap. Le trophée souhaite ainsi récompenser les créations qui osent sortir des sentiers battus pour proposer des publicités plus réalistes et authentiques.

2M poursuit ses efforts pour sensibiliser et former les nouvelles générations à travers le concours Tililab, destiné aux jeunes talents du domaine publicitaire. Les participants ont cette année travaillé sur le thème « Handicap et inclusion sociale » afin de créer des spots innovants et porteurs de messages d’égalité. Cette démarche vise à encourager les créateurs de demain à intégrer des valeurs de diversité et d’inclusion dans leurs productions futures.