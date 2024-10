Le Trophée Tilila 2024 célèbre l’inclusion et la diversité dans la publicité

La 6ème édition du Trophée Tilila, organisée par 2M, s’est tenue le 10 octobre 2024 à Casablanca, sous le thème « Parité, Diversité, Inclusion : La PUB donne l’exemple ! ». Cette initiative vise à lutter contre les stéréotypes dans la publicité et à promouvoir une représentation plus inclusive de la société marocaine.

Lors de cette édition, Royal Air Maroc a remporté le Prix du Jury pour sa campagne réalisée par l’agence Mosaik. Le Prix d’Honneur a été décerné à Marjane et à l’agence Shem’s, tandis que le Prix Coup de Cœur a été attribué à CIH et à l’agence RAPP. Une nouvelle distinction, le Prix Tilila Digital, a été attribuée à Shell pour la campagne digitale la plus inclusive, réalisée par l’agence The Next Click.

La cérémonie a également mis en avant l’inclusion du handicap avec un hommage à l’équipe paralympique marocaine et une projection retraçant leur parcours lors des Jeux paralympiques de Paris. L’édition 2024 a également marqué la création du Trophée Tililab, récompensant de jeunes créateurs de contenu pour leurs initiatives de sensibilisation.

En plus des prix décernés, le Trophée Tilila a rendu hommage à Ghita El Quessar et Hind Bensari pour leur contribution au combat contre les discriminations sociales à travers leurs documentaires. Un hommage posthume a également été rendu à Lahcen Zinoun, figure emblématique de la danse au Maroc et fervent défenseur des droits des femmes.

Avec plus de 60 spots publicitaires en compétition, le Trophée Tilila s’affirme comme un levier pour encourager une publicité marocaine plus égalitaire et inclusive, en mettant en lumière les valeurs de diversité et de parité.