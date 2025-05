L’hommage du ministre Bensaid à l’artiste Mohamed Choubi

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a tenu à rendre hommage à l’acteur Mohamed Choubi, décédé ce vendredi matin à l’hôpital militaire de Rabat, à l’âge de 62 ans. L’annonce a été faite sur la page Instagram officielle du ministère.

La publication comprenait une photo réunissant le défunt artiste avec le ministre de la Culture, Mohamed Mehdi Bensaid, accompagnée d’un message de condoléances : « C’est avec une profonde tristesse que Monsieur le Ministre a appris le décès du grand artiste marocain Mohamed Choubi, l’un des piliers de la scène artistique nationale, qui a marqué les esprits par ses œuvres remarquables et ses prises de position sincères. »

Et d’ajouter :« Avec sa disparition, nous perdons une grande figure artistique, un homme toujours sincère dans son jeu, engagé dans ses convictions, et un être noble, passionné par les gens, l’art et la vie. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Ministre adresse ses plus sincères condoléances et ses sentiments de compassion à sa famille proche, ainsi qu’à sa grande famille artistique et culturelle, priant Dieu Tout-Puissant de l’englober de Sa miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis, et d’accorder à ses proches et à ses admirateurs patience et réconfort. Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournons. »

Il convient de noter que plusieurs collègues de feu Mohamed Choubi dans le milieu artistique ont également tenu à lui rendre hommage et à prier pour lui via leurs comptes Facebook.

Né en 1963, Mohamed Choubi a commencé sa carrière artistique au théâtre amateur à Marrakech, à la fin des années 1970, avant d’intégrer l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC) à Rabat. Il a ensuite rejoint le théâtre professionnel en tant qu’acteur et metteur en scène de plusieurs pièces.

Le défunt a également connu une brillante carrière à la télévision et au cinéma, où il a su conquérir le cœur du public marocain, laissant derrière lui un riche héritage d’œuvres marquantes.

Mohamed Choubi souffrait de problèmes de santé et son état s’était récemment aggravé, nécessitant une greffe du foie.