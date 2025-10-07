La Mamounia élue meilleur hôtel d’Afrique et parmi les 50 meilleurs hôtels du monde

Condé Nast Traveler US a dévoilé les résultats de son prestigieux palmarès annuel des Readers’ Choice Awards, et La Mamounia a été élue Meilleur Hôtel en Afrique (#1 Hotel in Africa) avec un score de 99,4.

En complément de cette distinction, La Mamounia a également été classée 44e meilleur hôtel au monde par le même magazine.

Plus de 757 000 lecteurs de Condé Nast Traveler ont partagé leurs expériences de voyage à travers le monde, offrant ainsi un panorama unique des destinations et établissements qu’ils souhaitent redécouvrir encore et encore.

Les Readers’ Choice Awards, véritables références de l’industrie du voyage et distinctions les plus anciennes et respectées, représentent l’ultime reconnaissance de l’excellence. La liste complète des lauréats est disponible ici : https://www.cntraveler.com/gallery/top-hotels-africa

« Nous sommes particulièrement honorés de cette nouvelle reconnaissance des lecteurs de Condé Nast Traveler. Cette distinction consacre l’esprit intemporel de La Mamounia, notre engagement envers l’excellence et le dévouement de nos équipes qui incarnent chaque jour l’âme de l’hôtel », a déclaré Pierre Jochem, Directeur Général de La Mamounia.

À propos de La Mamounia

Depuis son inauguration en 1923, La Mamounia incarne l’art de vivre marocain, mêlant tradition et modernité au sein d’une oasis d’élégance intemporelle. Célèbre pour ses jardins légendaires, sa gastronomie d’exception et son hospitalité raffinée, l’hôtel continue d’enchanter les voyageurs du monde entier, offrant une expérience inoubliable au cœur de Marrakech.