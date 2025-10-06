Les victimes du séisme d’Al Haouz annoncent la reprise des protestations

Dans une démarche de protestation, la Coordination nationale des victimes du séisme d’Al Haouz a annoncé son intention de reprendre ses manifestations.

Dans un communiqué, la Coordination a estimé que les déclarations de la ministre Fatima-Zahra Mansouri, saluant l’esprit de solidarité dont ont fait preuve les Marocains lors de la catastrophe, sont en contradiction avec la réalité amère vécue par les familles exclues du processus d’indemnisation.

Elle souligne que les familles pauvres, les veuves et les personnes âgées ont dû endurer les difficultés des déplacements, ainsi que des pressions psychologiques et sanitaires, simplement pour réclamer leur droit à une indemnisation équitable. La Coordination déplore « la poursuite de leur détresse, la perte de leurs maisons et de leurs biens, et leur situation d’errance depuis deux ans, sans aucune réaction des autorités compétentes ».

Par ailleurs, la Coordination a tenu à exprimer sa gratitude et son soutien au mouvement de jeunesse pacifique “Génération Z”, qui a inclus dans ses revendications la nécessité de mettre fin aux souffrances des victimes du séisme et de régler leurs dossiers. Elle a également réaffirmé son appui à “toutes les formes de protestation pacifique réclamant le droit à la santé, à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la dignité humaine.”