Fiscalité : les recettes de l’État presque doublées entre 2020 et 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes fiscales devraient atteindre 366 milliards de dirhams (MMDH) à l’horizon 2026, contre 199 MMDH en 2020, a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Les recettes fiscales ont augmenté d’environ 160 MMDH, permettant au gouvernement de lancer plusieurs chantiers, notamment la généralisation de la protection sociale (41,5 MMDH au titre de l’année 2026), l’aide sociale directe (29 MMDH), le paiement des cotisations liées à « AMO Tadamon » (9,5 MMDH), le dialogue social (plus de 47 MMDH à l’horizon de l’année prochaine), ainsi que le programme de soutien au logement (10 MMDH), a fait savoir M. Baitas dans sa réponse à une question lors du point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

S’agissant de l’investissement public, il est passé de 230 MMDH en 2021 à 380 MMDH en 2026, a-t-il relevé, ajoutant qu’environ 107 MMDH ont été mobilisés entre 2022 et 2025 pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, notamment à travers la subvention du gaz butane, du sucre et de la farine, l’appui à certaines institutions telles que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, ainsi que le relèvement du budget alloué aux secteurs de la santé et de l’éducation (140 MMDH en 2026).

En effet, le ministre a noté que ces réformes ont permis d’atteindre les objectifs et de mettre en œuvre les recommandations des Assises nationales de la fiscalité, tout en offrant d’importantes marges financières mobilisées par le gouvernement pour la réalisation des chantiers et des grands projets, et en contribuant à l’instauration d’une plus grande équité fiscale.