Réforme de la profession d’avocat : le dialogue se poursuit

Le dialogue du gouvernement sur le projet de loi relatif à l’organisation de la profession d’avocat restera ouvert jusqu’à la fin de la procédure d’approbation législative, a affirmé jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question lors du point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, le ministre a souligné que « le projet de loi approuvé ce jour par le gouvernement, en tenant compte d’une série d’observations, en est encore au début du processus d’approbation législative ».

Il a insisté sur le fait que « le dialogue de l’Exécutif demeure ouvert jusqu’à la fin de cette procédure ».

Lors de sa réunion de ce jeudi, le Conseil du gouvernement a approuvé le projet de loi n° 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat, présenté par le ministre de la Justice.