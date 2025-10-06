Météo Maroc: pourquoi les températures vont grimper cette semaine ?

El Houcine Youaabed, le chef du service de communication à la Direction générale de la météorologie, a expliqué les raisons de la hausse des températures enregistrée durant ce mois d’octobre,

Contacté par Le Site info, il a précisé que le Maroc sera, cette semaine, sous l’influence de l’anticyclone des Açores, qui domine le nord et l’ouest du pays, maintenant ainsi un temps globalement stable, et du prolongement de la dépression saharienne qui affecte principalement les régions du sud et du sud-est.

Youaabed a ainsi indiqué que ce lundi, les températures resteront élevées sur les plaines intérieures situées à l’ouest de l’Atlas, dans la région du Saïss, le sud-est et l’est des provinces sahariennes, oscillant entre 35 et 40 °C. Des nuages bas denses, issus de l’humidité océanique, pourraient donner lieu à quelques gouttes légères à l’ouest de la Méditerranée, tandis que le ciel sera peu à partiellement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas.

Mardi, une légère hausse des températures est attendue, sous l’effet persistant des masses d’air chaud en provenance du sud-est. Cette hausse concernera surtout les plaines intérieures, le Saïss, le sud-est, l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes.

Par ailleurs, des bancs de brume se formeront sur les côtes nord et centrales, ainsi que sur le nord-ouest des provinces sahariennes, en raison de la fraîcheur nocturne de l’air marin.

Mercredi, le temps restera chaud et relativement sec sur la plupart des régions intérieures, notamment dans les plaines de Tadla, le sud-est, l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes. Des bancs de brouillard ou légères précipitations locales sont prévus sur les côtes en matinée, en raison de la stabilité atmosphérique et du refroidissement nocturne des basses couches. Le ciel sera partiellement nuageux sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

À partir de jeudi jusqu’à samedi prochain, les conditions météorologiques resteront globalement stables, sous l’effet persistant de l’anticyclone des Açores, avec une baisse légère et progressive des températures au fil des jours, due à l’influence maritime s’étendant vers l’intérieur du territoire.

N.M.