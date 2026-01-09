Maroc–Cameroun : belle ambiance aux abords du stade à deux heures du coup d’envoi (VIDEO)

À l’approche du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant la sélection nationale marocaine au Cameroun, l’engouement populaire ne cesse de monter.

Selon les observations du Site Info, les supporters marocains affluent en grand nombre vers le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, dans un mouvement de foule important et continu, et ce jusqu’au coup d’envoi de la rencontre.

Une forte présence du public marocain est ainsi attendue pour soutenir les coéquipiers d’Achraf Hakimi, dans l’objectif de décrocher la victoire et de poursuivre leur parcours vers la finale, avec l’ambition de remporter la Coupe d’Afrique des Nations.

Le match Maroc–Cameroun débutera à 20h00, lors d’un sommet décisif où les Lions de l’Atlas devront s’imposer pour valider leur billet pour le tour suivant de la CAN.