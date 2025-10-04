Les prix des œufs s’envolent, les Marocains s’indignent

Les prix des œufs ont connu une hausse spectaculaire dans la plupart des marchés de Casablanca, où le prix a atteint 2,8 dirhams l’unité.

Selon une source de Le Site info, cette hausse serait principalement due aux vagues de chaleur successives enregistrées dans plusieurs régions du Royaume, soulignant qu’une légère baisse des prix pourrait être observée dans les prochains jours.

Cette flambée des prix a suscité la colère des ménages marocains, qui peinent désormais à se procurer ce produit de base.

N.M.