Gen Z : le MP affirme interagir positivement avec les revendications des jeunes

Le parti du Mouvement Populaire (MP) affirme interagir positivement avec les revendications légitimes des jeunes, tout en dénonçant le recours de certains groupes à des actes de vandalisme visant à semer le chaos et à porter atteinte aux biens publics et privés.

Dans un communiqué publié jeudi à l’issue d’une réunion de son bureau politique consacrée à l’examen des développements liés aux protestations des jeunes dans plusieurs villes du Royaume, le parti du Mouvement Populaire a condamné la perturbation irresponsable par lesdits groupes du caractère pacifique et civilisé de ces protestations.

Le Mouvement Populaire a souligné la nécessité de trouver des solutions concrètes, en adoptant un nouveau modèle de gouvernance en matière de réforme des systèmes de l’éducation et de la formation et de la santé, ainsi qu’en offrant de véritables alternatives dans le domaine de l’emploi durable, grâce à des programmes régionaux.

De même, le parti a appelé à l’adoption d’un nouveau modèle de gouvernance fondateur de plans de développement régionaux efficients ciblant les zones rurales et montagneuses.