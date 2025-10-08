La Génération Z suspend ses manifestations prévues ce vendredi

En signe de respect pour le discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, le Mouvement Génération Z a annoncé la suspension de toutes les manifestations prévues ce vendredi 10 octobre.

Dans un communiqué officiel, le mouvement explique que cette décision reflète un sens aigu de la responsabilité nationale, ainsi qu’un attachement profond aux fondements de la nation et à ses institutions constitutionnelles.

Le mouvement affirme également que le dialogue calme et constructif reste la meilleure voie pour faire avancer les revendications légitimes de la jeunesse et consolider les valeurs de justice et de dignité dans le pays.

Cette annonce intervient après plusieurs journées de mobilisation à travers le Maroc, durant lesquelles de nombreux jeunes avaient exprimé leurs revendications portant notamment sur la réforme des secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que sur la lutte contre la corruption.

Le Mouvement Génération Z précise que cette suspension est temporaire et ne constitue aucun renoncement à ses revendications. Les jeunes activistes réaffirment leur volonté de poursuivre le dialogue avec les institutions, dans un esprit constructif et responsable.

Cette décision illustre la maturité politique de la jeunesse engagée et sa capacité à allier mobilisation citoyenne et respect des institutions, tout en poursuivant ses objectifs de réforme sociale et de justice.