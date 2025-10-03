Maroc

Météo au Maroc: les températures en baisse ce samedi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 04 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et les provinces sahariennes.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 08/15°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en hausse sur la partie Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Rabat et peu agitée à agitée au Sud.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 octobre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page