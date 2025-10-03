Météo au Maroc: les températures en baisse ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 04 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et les provinces sahariennes.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 08/15°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en hausse sur la partie Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Rabat et peu agitée à agitée au Sud.

