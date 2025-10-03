Maroc

Entrepreneuriat sportif au Maroc : lancement du programme Diaspora Sport Impact

Rédaction M3 octobre 2025 - 11:56

Tibu Africa, en partenariat avec le projet Potentiels de la Migration et de la Réintégration sociale et économique (POMIRE), mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lance officiellement le programme Diaspora Sport Impact.

Cette initiative vise à renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat sportif au Maroc en accompagnant les entrepreneurs marocain·e·s du monde et les migrant·e·s dans la création et le développement de projets entrepreneuriaux innovants et durables. Ce programme est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).

Conçu comme un dispositif complet, le programme propose un parcours structuré composé de bootcamps de formation, masterclasses thématiques, mentorat, coaching personnalisé et accompagnement post-programme. Les participant·e·s bénéficieront également d’opportunités de réseautage avec des acteurs économiques, investisseurs et institutions partenaires, ainsi que de mises en visibilité à travers des pitchs et des foires de startups.

Au-delà de l’appui technique et méthodologique, Diaspora Sport Impact ambitionne de valoriser le rôle de la diaspora et des talents migrants comme moteurs de l’innovation, de l’inclusion et de l’impact socio-économique par le sport. En favorisant la création d’entreprises sportives et d’activités génératrices de revenus, le programme contribue directement au développement économique des régions du Maroc et à l’intégration des bénéficiaires dans un écosystème entrepreneurial inclusif et durable.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction M3 octobre 2025 - 11:56


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page