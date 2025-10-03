Entrepreneuriat sportif au Maroc : lancement du programme Diaspora Sport Impact

Tibu Africa, en partenariat avec le projet Potentiels de la Migration et de la Réintégration sociale et économique (POMIRE), mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lance officiellement le programme Diaspora Sport Impact.

Cette initiative vise à renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat sportif au Maroc en accompagnant les entrepreneurs marocain·e·s du monde et les migrant·e·s dans la création et le développement de projets entrepreneuriaux innovants et durables. Ce programme est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).

Conçu comme un dispositif complet, le programme propose un parcours structuré composé de bootcamps de formation, masterclasses thématiques, mentorat, coaching personnalisé et accompagnement post-programme. Les participant·e·s bénéficieront également d’opportunités de réseautage avec des acteurs économiques, investisseurs et institutions partenaires, ainsi que de mises en visibilité à travers des pitchs et des foires de startups.

Au-delà de l’appui technique et méthodologique, Diaspora Sport Impact ambitionne de valoriser le rôle de la diaspora et des talents migrants comme moteurs de l’innovation, de l’inclusion et de l’impact socio-économique par le sport. En favorisant la création d’entreprises sportives et d’activités génératrices de revenus, le programme contribue directement au développement économique des régions du Maroc et à l’intégration des bénéficiaires dans un écosystème entrepreneurial inclusif et durable.