Météo Maroc: pluies et rafales de vent ce jeudi
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 octobre 2025:
– Averses orageuses locales sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Temps passagèrement nuageux sur le Souss, le Haut Atlas et le Sud-Est.
– Formations brumeuses avec bruine sur la méditerranée et l’Oriental et sur les plaines atlantiques Nord et Centre.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 13/24°C partout ailleurs.
– Température du jour en légère hausse sur la moitié Nord du pays et l’extrême Sud des provinces sahariennes.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.
S.L.