Météo Maroc: pluies et rafales de vent ce jeudi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2025 - 23:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 octobre 2025:

– Averses orageuses locales sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps passagèrement nuageux sur le Souss, le Haut Atlas et le Sud-Est.

– Formations brumeuses avec bruine sur la méditerranée et l’Oriental et sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 13/24°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur la moitié Nord du pays et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.

