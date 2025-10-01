Manifestations au Maroc: violence, destruction… Près de 200 personnes poursuivies en justice

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 193 personnes suspectes ont été poursuivies suite aux actes de violence, de destruction et d’incitation qu’ont connus récemment certaines villes du Royaume, a affirmé Zakaria Laaroussi, magistrat, chef de l’unité de suivi de l’exécution des mesures répressives et des décisions judiciaires au sein de la Présidence du Ministère public.

Dans une déclaration à la presse, Laaroussi a indiqué qu’il a été procédé à la présentation d’une requête pour mener une instruction à l’encontre de 18 suspects, dont 16 ont été placés en prison sur ordre du juge d’instruction.

Et d’ajouter que 19 suspects sont aussi poursuivis par les parquets compétents en état de détention eu égard à la gravité des actes qu’ils ont commis, notamment les crimes de droit commun sachant que certains parmi eux ont été sous l’effet de la drogue.

De même, a poursuivi Laaroussi, 158 suspects sont poursuivis en état de liberté, tandis que l’affaire a été classée pour 24 suspects, ajoutant qu’un groupe de personnes a été relâché après établissement des PV de leur audition.

Ces protestations non autorisées, a-t-il expliqué, ont été marquées par des agissements qui n’ont aucun lien avec la manifestation à caractère pacifique, puisque ces évènements ont été émaillés de différentes formes de violence et de destruction, notamment les jets de pierres contre les forces de l’ordre, la destruction de biens de citoyens, en plus de véhicules et commerces endommagés, d’actes de pillage, d’incendies de véhicules propriété de l’Etat, dégradation de biens d’utilité publique, ainsi que la violence et l’entrave de la circulation sur la voie publique.

Compte tenu que ces agissements ont porté atteinte à la sûreté et la sécurité des citoyens, et eu égard à son caractère criminel, les enquêtes judiciaires ont été diligentées à cet effet sous la supervision des parquets compétents en conformité avec les dispositions légales, a fait savoir Laaroussi.

Les enquêtes ont révélé l’implication d’un groupe de mineurs qui ont été déférés devant la justice des mineurs pour prendre les mesures juridiques adéquates à leur égard, a-t-il dit, ajoutant que les enquêtes judiciaires dans ce sens ont démontré que certains individus ont procédé à la diffusion de contenus numériques dans nombre de comptes sur les réseaux sociaux en vue d’inciter les personnes à sortir dans les rues pour protester, comme il a été procédé à la diffusion de contenus numériques des manifestations survenues à l’étranger et ce pour induire en erreur le public, faire augmenter le nombre de vues pour en réaliser des gains financiers.

Les investigations sont toujours en cours en vue de l’arrestation du reste des personnes soupçonnées d’être impliquées dans la commission des actes précités, survenus le soir du 30 septembre, a-t-il souligné, faisant savoir qu’elles seront déférées devant les parquets compétents en vue de prendre les mesures légales appropriées à la lumière des résultats de ces enquêtes.

Et de conclure que les parquets veillent à la préservation de la sécurité et la sûreté des citoyens et de leurs biens, ainsi qu’à la préservation de l’ordre et de la sécurité publics, en plus de la protection des droits et libertés, dans le droit fil des missions qui leur sont assignées, conformément à la loi et la Constitution, affirmant que ces mêmes parquets s’attacheront à l’application ferme et strict de la loi pour la préservation de la sécurité et de la sûreté des citoyens.

