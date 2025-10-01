GenZ 212 : les autorités démentent la mort d’un manifestant

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Des sources informées de la wilaya de la région de l’Oriental ont démenti les informations sur la mort de l’un des participants à la protestation organisée mardi soir 30 septembre 2025, après avoir été heurté par un des véhicules des forces de l’ordre.

Les mêmes sources précisent que la personne concernée a contracté des blessures de divers degrés, notamment au niveau de ses membres inférieurs, ajoutant qu’elle est actuellement sous suivi médical et que son état est stable.

Le pronostic vital de l’intéressé n’est pas engagé, conclut-on.