La Fondation Gen J dévoile les résultats de l’Enquête Nationale sur l’Innovation au Maroc 2025

La Fondation GEN J, en partenariat avec l’Observatoire Marocain des Pratiques de Management (OMPM) et W-Adviser, a présenté aujourd’hui au Technopark de Casablanca les résultats de la première Enquête Nationale sur l’Innovation au Maroc. Cet événement fondateur, qui a rassemblé les principaux acteurs économiques, académiques et institutionnels du pays, marque une étape décisive dans la construction d’un Maroc tourné vers l’innovation et la compétitivité durable..

Un événement fédérateur et prospectif

Organisée dans une première partie autour de la présentation des chiffres clés de l’enquête et d’une keynote internationale sur l’innovation frugale par l’expert Sanjeev Rao, la restitution a permis d’apporter une perspective mondiale sur les enjeux et opportunités pour les pays émergents. Deux tables rondes thématiques ont ensuite donné la parole à des entrepreneurs, dirigeants institutionnels et experts, pour confronter les réalités du terrain aux ambitions nationales :

L’innovation à l’épreuve du réel : freins, solutions et retours d’expérience

Maroc, future Innovation Nation ?

Plus de 370 acteurs économiques, académiques et financiers ont contribué à cette étude, qui dresse un diagnostic inédit de l’état de l’innovation dans le Royaume. Les résultats mettent en évidence une prise de conscience généralisée, mais encore insuffisamment structurée. Ainsi, 77 % des entreprises marocaines déclarent mener des actions innovantes, mais seulement 31 % intègrent l’innovation comme un axe central de leur stratégie. L’accès au financement reste un obstacle majeur pour une entreprise sur deux, tandis que la collaboration avec le monde académique demeure limitée, avec seulement 33 % des organisations travaillant en partenariat avec des laboratoires universitaires.

Dans le même temps, des dynamiques positives se dessinent. 82 % des entreprises privilégient l’innovation produit, notamment à travers la personnalisation client et l’amélioration continue. L’open innovation progresse également, puisque près de 48 % des acteurs interrogés collaborent déjà avec des partenaires externes. Enfin, l’innovation managériale et RH gagne en importance, portée par le développement des talents et de nouvelles pratiques collaboratives.

Ces enseignements soulignent l’urgence de passer de l’intention à l’action, en structurant un véritable Système National de l’Innovation.

L’étude insiste notamment sur la nécessité d’investir davantage dans l’éducation et la recherche, d’adapter les financements disponibles, de mettre l’innovation au cœur des politiques industrielles et de créer une gouvernance nationale dédiée, pour coordonner l’ensemble des parties prenantes.

« Cette enquête n’est pas seulement un diagnostic : c’est une feuille de route collective. Elle démontre que le Maroc dispose des talents et des dynamiques nécessaires, mais qu’il faut structurer et coordonner l’action pour transformer l’innovation en véritable levier de compétitivité et de croissance. Avec GEN J, nous voulons affirmer l’ambition du Maroc de devenir une Innovation Nation d’ici 2030, pour sortir de la trappe des pays à revenu intermédiaire, et créer des dynamiques collectives autour de projets structurants concrets dans ce contexte », souligne Tarik Haddi, Président de la Fondation Gen J.

De son côté, Lamia Hannaoui, Directrice Générale de W-Adviser, ajoute : « Les chiffres de cette enquête parlent d’eux-mêmes : une entreprise sur deux estime que le financement reste un frein, et seules trois sur dix placent l’innovation au cœur de leur stratégie. Il est donc essentiel de renforcer les passerelles entre entreprises, universités et acteurs publics afin de transformer cette prise de conscience en résultats tangibles pour l’économie et la société. »

Avec cette étude, la Fondation Gen J confirme son rôle de catalyseur et réaffirme sa mission : stimuler une culture globale de l’innovation et enclencher des dynamiques mobilisatrices d’énergies, pour accompagner la transition du Maroc vers une économie compétitive, durable et tournée vers l’avenir.